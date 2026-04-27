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Axel Atún, campeón del fútbol uruguayo con Racing

El futbolista de Gualeguaychú celebró un nuevo título en su joven carrera tras consagrarse en Montevideo.

27 Abr, 2026, 22:29 PM

Axel Atún sumó un nuevo logro a su corta pero intensa carrera futbolística al consagrarse campeón del fútbol uruguayo con Racing Club de Montevideo. El jugador de nuestra ciudad, que dio sus primeros pasos en Central Entrerriano y luego se consolidó en Estudiantes de La Plata, celebra así un título importante a nivel internacional.

Sin demasiado lugar en el “Pincha” bajo la conducción de Eduardo Domínguez, Atún decidió cambiar de aire y cruzar el charco a comienzos del año pasado para sumarse al conjunto de Montevideo. Su llegada no fue sencilla: una lesión en la rodilla le quitó protagonismo en el arranque y lo mantuvo alejado de las canchas durante un tiempo prolongado.

Ya recuperado, le costó meterse en la consideración del primer equipo, donde apenas pudo disputar dos encuentros. Sin embargo, formó parte del plantel que terminó alcanzando la consagración.

El título se definió de manera particular: los jugadores de Racing aprovecharon la derrota de Peñarol y, a falta de una fecha para el final, se aseguraron el campeonato. La noticia los encontró arriba del colectivo, siguiendo el resultado por radio, desatando un festejo tan inesperado como inolvidable.

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