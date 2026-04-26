Juventud Unida se quedó con el clásico y sigue invicto

Juventud Unida ratificó su gran presente y se adueñó del clásico ante Central Entrerriano con un sólido triunfo por 51 a 36, en un partido que controló durante casi todo su desarrollo.

El arranque fue impreciso, con más de dos minutos sin puntos hasta que Sofía Mondragón rompió el cero con dos tiros libres para las decanas. La respuesta no tardó en llegar: Valentina Procura clavó un triple que puso al rojinegro al frente. Desde allí, el trámite se volvió parejo, con alternancia en el marcador, hasta que Morena Lesik, desde la línea, estiró la ventaja para Juventud. Las locales cerraron mejor el primer cuarto y se lo llevaron 13 a 7.

En el segundo parcial, Central intentó reaccionar, pero un triple de Cintia Pérez llevó la diferencia a nueve (18-9). Cuando el rojinegro amagaba con descontar, Irina Giménez apareció con otro triple para sostener la ventaja (22-14). Un breve pasaje favorable a Central lo dejó a cuatro puntos (22-18), lo que obligó al entrenador Patricio Flejas a pedir tiempo muerto. Sin embargo, Juventud ajustó en defensa y cerró el primer tiempo arriba 28 a 21.

El complemento comenzó con imprecisiones, hasta que nuevamente Procura cortó la sequía para Central. Pero Juventud respondió con eficacia: María José Batto y luego Mondragón empujaron la diferencia hasta los diez puntos (33-23), lo que derivó en minuto pedido por Jorge Balbis. Las decanas mantuvieron la concentración y llegaron al último cuarto con una clara ventaja de 41 a 24.

En el tramo final, Central buscó una reacción rápida, pero cada intento fue respondido por Juventud. Yamila Cabrera sostuvo la diferencia y luego un pasaje determinante con un doble y un triple de Irina Giménez, sumado a un libre de Morena Lesik, estiró la máxima a 17 (49-32). Sin tiempo para una remontada, el rojinegro no pudo cambiar la historia y Juventud Unida cerró el juego con autoridad.

Con este triunfo, las decanas se consolidan como el único equipo invicto del torneo asociativo y reafirman su candidatura. La jornada se completará esta noche, desde las 20:00, en Gualeguay, con el duelo entre Bancario y Luis Luciano.

Ficha técnica:

JUVENTUD UNIDA

Sofía Mondragon 8 X, Dolores Quinteros 2, Irina Giménez 8, Cintia Pérez 16, Yamila Cabrera 2 (FI), María José Batto 2, Catalina Miranda, Delfina Castelletti, María Gómez Fernández, Morena Lesik 13, Carmela Pasarella, Sofía Salzamendi

Entrenador: Patricio Flejas

CENTRAL ENTRERRIANO

Liliana López 3, Agustina Caballero 4, Julieta Irigoytia, Camila Tolomei 7 X, Valentina Procura 7 (FI) Angelina Guilletti 2, Sol Moussou 4, Giuliana Vega, Josefina Acevedo 9, Evangelina Silva, Viviana Chutchurru, María Arce

Entrenador: Jorge Balbis

X: Salieron por cinco faltas

Cancha: Juventud Unida

Jueces: Sebastián Broggi y Noelí Sartori

Progresión: 13 – 7, 28 – 21, 41 – 24, 51 – 36.