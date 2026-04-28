Buena actuación de Marcos Billen en Concepción del Uruguay

Cabe destacar que el Torneo contó con la participación de Atletas Master en carácter de invitados. Allí el Representante de Pueblo General Belgrano, Marcos Billén finalizó en el tercer lugar sobre 1500 mts, con un tiempo de 4"40"51, siendo Damián Romero el ganador con un tiempo de 4'36"60, seguido en segundo lugar por Damián Barcos con 4'36"66, ambos de Concepción del Uruguay.

El Torneo U-20 fue ganado por Gabriel Vallejos de Concordia con un tiempo de 3'58"51, seguido por Mauricio Boletti de Gualeguay con 4'10"95, siendo tercero Santiago Romero de Federación, con 4'12"9.

De esta forma Billen de 49 años de edad quedo en el Puesto ocho General y tercero en Categoría Master, pensando de cara a los futuros Campeonatos Nacionales en la presente temporada 2026.

Temas ATLETISMO