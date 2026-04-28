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Deportes ATLETISMO

Buena actuación de Marcos Billen en Concepción del Uruguay

Este fin de semana se disputo el "Campeonato Provincial U-20" en la Ciudad de Concepción del Uruguay. Dicho certamen fue organizado por el CEF N° 3 y fiscalizado por FADER.

28 Abr, 2026, 16:47 PM

Cabe destacar que el Torneo contó con la participación de Atletas Master en carácter de invitados. Allí el Representante de Pueblo General Belgrano, Marcos Billén finalizó en el tercer lugar sobre 1500 mts, con un tiempo de 4"40"51, siendo Damián Romero el ganador con un tiempo de 4'36"60, seguido en segundo lugar por Damián Barcos con 4'36"66, ambos de Concepción del Uruguay.

El Torneo U-20 fue ganado por Gabriel Vallejos de Concordia con un tiempo de 3'58"51, seguido por Mauricio Boletti de Gualeguay con 4'10"95, siendo tercero Santiago Romero de Federación, con 4'12"9.

De esta forma Billen de 49 años de edad quedo en el Puesto ocho General y tercero en Categoría Master, pensando de cara a los futuros Campeonatos Nacionales en la presente temporada 2026.

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