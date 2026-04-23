Se le escapó en el cierre, Central Entrerriano eliminado por un doble agónico de Boffelli

Se terminó la ilusión para Central Entrerriano. En un final dramático, el equipo de Gualeguaychú cayó 79 a 78 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que se llevó el cuarto juego de la serie gracias a un doble de Juan Boffelli sobre la chicharra. Así, el rojinegro quedó eliminado de la Liga Argentina, pero con la frente en alto tras una temporada que superó ampliamente las expectativas.

El inicio fue intenso, similar al juego anterior. Gimnasia arrancó con gran efectividad de Joan Gutiérrez y Ezequiel Paz, pero Central respondió rápidamente con el trabajo de Mario Ghersetti y Aquiles Montani. Con el ingreso de Cristian Pérez y Marcos Panozzo, la visita logró pasar al frente con un triple de Pérez y un doble con falta de Panozzo (17-13). Sin embargo, el local reaccionó con Paz y luego con dos triples consecutivos de Raúl Pelorosso para equilibrar el trámite. El primer cuarto se cerró igualado en 27.

En el segundo parcial, el “Lobo” pegó primero con un parcial de 9-0 liderado por Gutiérrez Conde para sacar máxima de 36-27. Central estuvo varios minutos sin convertir y llegó a estar 12 abajo, pero reaccionó con Johu Castillo y un triple de Juan Siboldi que lo volvió a meter en juego. Sobre el cierre, Ghersetti anotó y dejó el marcador 46-43 para los locales al descanso.

El tercer cuarto mostró la mejor versión del rojinegro en el inicio, con un parcial de 5-0 para pasar al frente. Castillo se hizo importante, pero cada vez que Central tomaba ventaja, Gimnasia respondía desde el perímetro. Con el correr de los minutos, el local logró escaparse nuevamente y cerró el cuarto arriba 65-56.

En el último segmento, todo fue tensión. Tras dos minutos sin anotaciones, Central reaccionó con triples de Siboldi y Zenclussen, y luego otro de Lautaro Pividori para pasar al frente 67-65. El cierre fue electrizante, palo a palo, con errores producto de los nervios. Montani puso a Central arriba 78-73, pero el equipo no logró sostener la ventaja: dos conversiones de Paz y el doble final de Boffelli sentenciaron el 79-78 definitivo.

Más allá del resultado, la campaña de Central Entrerriano fue notable. En su primera temporada en la categoría, fue una de las revelaciones y compitió de igual a igual ante un rival de jerarquía. El equipo estuvo condicionado durante todo el torneo por lesiones clave: Justo Catalin en el inicio, Nicolás Reynoso en el tramo final (ambos con rotura de ligamentos), además de las bajas temporales de Mario Ghersetti, Lautaro Pividori y Cristian Pérez, quien jugó los últimos partidos en inferioridad física.

Central se despidió de pie, dejando una imagen de equipo competitivo, con carácter y futuro. La eliminación duele, pero no empaña una temporada que quedará como una base sólida para lo que viene.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima La Plata

Ficha técnica:

GIMNASIA Y ESGRIMA 79

Ezequiel Paz 16, Gian Franco Sinconi 8, Raúl Pelorosso 13, Agustín Vergara 13, Joan Gutierrez 16 (FI) Pedro Pérez Di Salvo, Juan Bofelli 6, Matías Carneglia 7, Isidro Almendolara, Juan Ibarra, Tomás Oliva, Joan López.

Entrenador: Fabián Renda

CENTRAL ENTRERRIANO 78

Lautaro Pividori 9, Cristian Zenclussen 8, Aquiles Montani 10, Johu Castillo 20, Mario Ghersetti 11 (FI), Cristian Pérez 9, Marcos Panozzo 3, Juan Siboldi 8 X, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Augusto Portela.

Entrenador: Martín Pascal.

X: Salió por cinco faltas

Estadio: Victor Nethol

Jueces: Pablo Estévez y Alejandro Trías.

Progresión: 27 – 27, 46 – 43, 65 – 56, 79 - 78