Deportes LIGA PROFESIONAL

River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata buscando seguir de racha

River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria.

28 Ene, 2026, 00:30 AM

El partido, correspondiente a la Zona B, está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio Monumental, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

River tuvo un buen comienzo en este Torneo Apertura, donde superó 1-0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel.

Pese a que no fue la mejor actuación del “Millonario”, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.

De cara a su próxima presentación, Gallardo tendría planeado repetir el 11 inicial que le ganó a Barracas en la primera fecha.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2-1 sobre Racing, un rival al que dominó en todo momento.

El “Lobo”, que es dirigido por Fernando Zaniratto y que viene de alcanzar las semifinales en el Torneo Clausura 2025, quiere ser uno de los animadores de este año en el fútbol argentino.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Germán Delfino

Hora: 20. TV: TNT Sports Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

LIGA PROFESIONAL

