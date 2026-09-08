Boca recibe a San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Fernando Vejar.

Boca llega a este encuentro luego de una muy buena serie de octavos de final ante Recoleta de Paraguay, rival al que aplastó con un global de 7-1. Previamente, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena habían eliminado por penales a O’Higgins de Chile.

En lo que respecta al campeonato local, el "Xeneize" viene de conseguir un discreto empate 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza, rival que le empató el partido de manera agónica, aunque se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs.

San Pablo, por su parte, comenzó su camino en esta Copa Sudamericana con una primera posición en el Grupo C, en el que terminó por delante de O’Higgins, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay, mientras que en los octavos de final le ganó 4-2 en el global a Bolívar de Bolivia.

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Fernando Vejar

Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+ Premium

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Fuente: Noticias Argentinas

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