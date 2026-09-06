Sporting volvió a Primera después de 14 años

Dicen que lo que cuesta, vale. Y cuando se consigue después de tanto sufrimiento, se disfruta el doble. Este domingo, la gente de Sporting volvió a festejar un título que se hizo esperar durante 14 años. El canario empató 1 a 1 con Defensores del Sur y logró lo que durante las últimas temporadas se le había escapado una y otra vez: el ascenso a Primera División.

Después de tres intentos fallidos, de quedarse siempre cerca y de soportar golpes que parecían postergar nuevamente el sueño, Sporting pudo sacarse la espina y celebrar ante su gente. El empate le alcanzó para consagrarse campeón de la Primera B y quedarse con el primer ascenso al fútbol grande de Gualeguaychú.

El partido no fue sencillo. Por el contrario, se presentó complicado desde el comienzo para el conjunto dirigido por Leandro Álvarez. Rafael Ríos apareció para poner el 1 a 0 para Defensores del Sur y, por momentos, el festejo parecía ponerse cuesta arriba para el dueño de casa.

Mientras Sporting sufría, Black River hacía su parte y rápidamente superaba a Deportivo Gurises. El resultado del otro encuentro hacía que, por algunos minutos, el conjunto de calle Victoria le arrebatara el título al canario y obligaba a Sporting a buscar una reacción.

Y entonces apareció un hijo directo de la casa.

Cuando más lo necesitaba su equipo, Pablo González, uno de los jugadores surgidos de Sporting y que regresó al club para cumplir un sueño, apareció para marcar el empate. El 1 a 1 no solamente devolvió la tranquilidad a todo el estadio, sino que significó mucho más: el punto que necesitaba Sporting para ser campeón y volver a Primera.

El pitazo final desató una fiesta largamente esperada. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes se fundieron en un abrazo para celebrar un campeonato que tuvo de todo, pero que finalmente terminó con la recompensa soñada.

Para Black River quedó la bronca y la sensación de que el título se escapó por detalles. La goleada por 4 a 0 ante Deportivo Gurises finalmente no le alcanzó, y ahora deberá afrontar el Torneo Clausura con el objetivo de volver a pelear por el ascenso.

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Decimoctava

Jugaron el sábado

Juvenil del Norte 2 vs Isleños Independientes 1

Jugaron el domingo

Sporting 1 (Pablo González) vs Defensores del Sur 1 (Rafael Ríos)

Sportivo Larroque 2 (Mateo Dezorzi, Román Cafferata) vs Cerro Porteño 1 (Inti Galia)

Atlético Sur 0 vs Sud América 4 (Nicolás Parada, Gabriel Romero x 3)

Black River 4 (Gastón Peralta x 2, Juan Adriel, Joaquín Schifer) vs Deportivo Gurises 0

Posiciones:

Sporting 38

Black River 37

Sportivo Larroque 35

Isleños Independientes 30

Defensores del Sur 30

Sud América 29

Cerro Porteño 22

Juvenil del Norte 17

Atlético Sur 11

Deportivo Gurises 5

Este lunes en la reunión habitual de la liga se definirá la forma de disputa del tornel clausura que definirá el segundo ascenso a primera.