Estudiantes empató 1 a 1 con Corinthians en los cuartos de ida de la Copa Libertadores

El arco se abrió temprano para el Pincha, ya que a los 3 minutos, tras un córner por izquierda, un cabezazo certero de Guido Carrillo obligó al arquero a exigirse y dar rebote. Allí, Alexis Castro apareció abajo del arco y remató con el arco libre.

El partido se desarrollaba con tranquilidad para Estudiantes tras ese tanto. El local controló la pelota con calma y Corinthians no pudo generarle peligro claro, solo aproximaciones.

A los 19, Estudiantes tuvo el segundo. Tras una buena jugada de Joaquín Correa por el medio, el arquero Souza salió a cortar rápido porque Alexis Castro casi quedó mano a mano con él.

Un minuto después, Rodrigo Garro se envalentonó por izquierda, avanzó en velocidad y remató muy desviado, pero fue lo único medianamente claro para el Corinthians.

A los 36, Estudiantes tuvo una ocasión clara pero no pudo aumentar la ventaja. Baltasar Rodríguez elaboró una buena jugada y remató desde afuera. La pelota se desvió en un defensor y se fue apenas por arriba del travesaño.

Tras un primer partido casi sin sobresaltos, Estudiantes comenzó recibió un baldazo de agua fría en el complemento. A los 3 minutos, tras una gran asistencia de Garro, Kaio apareció por derecha, quedó mano a mano con Muslera y definió ante su salida. El conjunto brasilero igualó el trámite casi desde las duchas.

Conforme pasaban los minutos, el Pincha buscaba alternativas de ataque para reponerse del golpe y convertir el segundo. Sin embargo, las aproximaciones no eran precisas y Corinthians parecía jugar con esa desesperación del local.

Ya de los 15 minutos hacia adelante, Estudiantes fue mucho más que el conjunto brasileño. A los 21, Fabricio Pérez ingresó por derecha generando peligro, tiró un centro pasado que volvió a la posición de Carrillo y el delantero cabeceó en área chica. Por poco no fue el segundo del Pincha.

Sobre el último cuarto, el Pincha dominó lo ataques y el encuentro se jugó en territorio de Corinthians. Los más claros fueron Tobio Burgos, Pérez y Correa, pero no pudieron concretar las ocasiones.

A los 3 minutos de adicionado, Joaquín Correa tuvo una chance muy clara tras una arremetida de Cetré por izquierda que le permitió sacar un centro preciso. De cabeza, Correa exigió al arquero que voló hacia su izquierda y evitó la ventaja del local.

Ahora, el Pincha deberá jugar la vuelta el próximo miércoles 16 de septiembre en el Neo Química Arena de Sao Paulo, en Brasil. El encuentro tendrá lugar a partir de las 21:30.

Síntesis:

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Esteban Ostojich (Uru)

VAR: Antonio García (Uru)

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Goles en el primer tiempo: 3m. Alexis Castro (E).

Goles en el segundo tiempo: 3m. Kaio César (C)

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Fabricio Pérez por Baltasar Rodríguez (E) - Charles Matos por Carrillo (C) – 34m. Gastón Benedetti por Eric Meza (E) – 41m. Edwin Cetré por Tobio Burgos y Jalil Elias por Ezequiel Piovi (E) - 42m. Pereira por Rodrigo Garro (C) – 44m. Pedro Raul por Memphis Depay

Fuente: Noticias Argentinas

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