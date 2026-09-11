Racing quiere dar el zarpazo en Rosario del Tala

Racing atraviesa su mejor momento en la Liga Provincial de Básquetbol y este viernes tendrá una prueba de fuego en Rosario del Tala. Desde las 21:30, en el estadio Gregorio Panizza, la Academia visitará a Atlético Tala por la séptima fecha, con la ilusión de prolongar su gran racha y conseguir una victoria que puede darle un enorme envión de cara a lo que viene.

El equipo dirigido por Cristian Delgui llega con tres victorias consecutivas y en pleno crecimiento. Después de superar a Luis Luciano, rompiendo el invicto que ostentaba el conjunto de Urdinarrain, Racing derrotó a Bancario en Gualeguay y luego protagonizó, ante Parque Sur, quizás su mejor actuación de la temporada: fue triunfo contundente por 105 a 78.

Ahora, la Academia deberá trasladar ese buen momento a la ruta y enfrentar a un Atlético Tala que se hace fuerte en su casa y que llega también con buenos antecedentes.

El equipo conducido por Matías Figueira apenas perdió un partido en lo que va del certamen. Fue en la cuarta fecha, cuando cayó en Gualeguay ante BH por 75 a 69. En su última presentación consiguió un triunfo de enorme valor en Concepción del Uruguay, donde venció a Regatas por un ajustado 56 a 54.

El conjunto talense cuenta entre sus filas con jugadores de experiencia y jerarquía, entre ellos Guillermo Romero, además de Marcos Acevedo y Tomás Maidana, piezas importantes dentro de la estructura del local.

Será, entonces, un desafío mayúsculo para Racing, pero también una gran oportunidad. La Academia llega con confianza, juego y una racha que invita a soñar. Una victoria en el Gregorio Panizza significaría mucho más que dos puntos: sería un verdadero zarpazo en la pelea y una señal de que Racing está dispuesto a ser protagonista hasta el final.

Después de este compromiso, el conjunto de Delgui tendrá poco descanso, ya que el domingo volverá a jugar en el Giusto, donde recibirá a BH de Gualeguay, completando un exigente fin de semana de doble fecha.

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