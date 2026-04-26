Racing lo dio vuelta y se quedó con un partidazo ante Juventud Unida

Racing protagonizó una gran remontada y derrotó a Juventud Unida por 62 a 59 en un atractivo encuentro correspondiente a la tercera fecha del torneo asociativo que organiza la ADBG. El conjunto local supo sobreponerse a un inicio adverso y lo cerró mejor en el final para quedarse con una victoria muy trabajada.

El arranque fue todo del Decano, que salió con gran intensidad y rápidamente marcó diferencias. Santiago Parrilla fue clave en ese tramo inicial, anotando los primeros ocho puntos de su equipo, acompañado por un triple de Agustín Martínez para establecer un contundente parcial de 11 a 0. Racing se mostró impreciso y lo pagó caro: incluso, tras la tercera falta de Martínez, Alejo Sosa ingresó y convirtió de inmediato desde larga distancia para estirar aún más la ventaja. Así, los dirigidos por Aldo Risso cerraron un primer cuarto dominante por 27 a 9.

En el segundo período llegó la reacción del local. Con una mejora defensiva y el aporte de Tomás Leuze en la recuperación, Racing metió un parcial de 10 a 0 que lo volvió a poner en juego. Un triple de Juan Cruz Bentancourt cortó la sequía visitante y, tras un tramo más equilibrado, Juventud Unida logró sostener la ventaja para irse al descanso largo arriba 36 a 26.

En la segunda mitad comenzó a crecer la figura de Lucas Arrate, bien acompañado por Mateo Leissa, lo que permitió a Racing achicar la diferencia progresivamente. Un triple de Santiago Garbocci dejó a la Academia a solo un punto (38-39), aunque el Decano respondió con un parcial de 5 a 0. Sin embargo, un triple sobre la chicharra de Agustín Martínez le permitió a la visita cerrar el tercer cuarto con ventaja de 51 a 39.

El último capítulo fue vibrante. Racing arrancó con un triple de Leissa y, aunque Juventud Unida llegó a mantener una diferencia de once puntos (53-42), el local inició una remontada decisiva. Con Arrate y Leuze como estandartes, fue descontando hasta que, a 1’50’’ del final, Tomás Acosta clavó un triple que puso a Racing al frente por primera vez en el partido (56-55).

El cierre fue palo a palo, pero la Academia estuvo más firme desde la línea de libres. Santiago Garbocci y Darío Kaczan no fallaron en los momentos decisivos y aseguraron el triunfo para Racing por 62 a 59, desatando el festejo local tras un partido cambiante y de alto nivel.

En otros resultados de la fecha, Luis Luciano venció a Neptunia por 81 a 55, mientras que BH se quedó con el clásico al superar a Bancario por 92 a 64.

Ficha técnica

RACING 62

Darío Kaczan 4, Mateo Leissa 10, Lucas Arrate 19, Santiago Garbocci 7, Tomás Leuze 12 (FI), Gonzalo Delasoie 5, Juan González, Gonzalo Leuze, Tomás Acosta 5, Santiago Gómez, Román García, Franco Verbauwede

Entrenador: Mario Rodríguez

JUVENTUD UNIDA

Juan Cruz Bentancourt 9, Agustín Martínez 16, Santiago Parrila 8, Alan Mostto 8, Samuel Mondragon 3 (FI), Francisco Dorregaray X, Facundo Lonardi, Abel Pascual 5, Santiago Parrilla 8, Luca Sagripanti, Alejo Sosa 10, Ignacio Azcona

Entrenador: Aldo Risso

Cancha: Antonio Giusto

Jueces: Ezequiel Macías – Noelí Sartori

Progresión: 9 – 27, 26 – 36, 39 – 51, 62 – 59.

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