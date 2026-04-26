Juventud Unida goleó a La Vencedora y se escapa en lo más alto de las posiciones

Juventud Unida ratificó su gran presente y volvió a dar una muestra de autoridad al vencer con claridad a La Vencedora por 3 a 0, en un triunfo que le permite afirmarse en la cima del torneo y estirar a cinco puntos la diferencia sobre sus escoltas.

El equipo dirigido por Daniel Waldner atraviesa un momento inmejorable: cuatro partidos jugados, cuatro ganados, ocho goles a favor y la valla invicta, números que reflejan el sólido andar de un conjunto que se perfila como serio candidato.

A pesar de un fuerte viento que en el inicio favorecía a La Vence, fue el “Decano” el que tomó el control del juego desde el arranque. Con Aramis Serafini como eje en la mitad de la cancha, Sergio Olano como generador, las subidas de Leandro González por derecha y el peso ofensivo de Laureano Doello, Agustín Benedetti y Agustín Solís, Juventud impuso condiciones y comenzó a inclinar la cancha.

Las situaciones no tardaron en aparecer, aunque la falta de eficacia demoró la apertura del marcador. Hasta que a los 18 minutos llegó el desahogo: gran desborde de Olano por derecha, centro atrás y, tras un intento fallido de Benedetti, Daniel Acosta apareció para definir con precisión y poner el 1 a 0.

El dominio albiceleste se mantuvo durante toda la primera mitad, aunque sin poder ampliar la ventaja. En el complemento, La Vencedora, dirigida por Mario Maciel, adelantó sus líneas en busca del empate, pero se encontró con una defensa firme que neutralizó cada intento.

El partido terminó de quebrarse a los 25 minutos del segundo tiempo. Luego de una jugada en el área, Sergio Olano fue derribado cuando se disponía a rematar y el árbitro Maximiliano Canti Páez sancionó el penal. Federico López se hizo cargo y no falló, marcando el 2 a 0 que prácticamente liquidó el encuentro.

Para colmo, la visita se quedó con diez jugadores por la expulsión de Luciano Gasman, lo que facilitó aún más el trámite para el líder. Ya en el tramo final, Bruno García selló la goleada con un cabezazo que decretó el 3 a 0 definitivo.

Juventud Unida ganó, gustó y volvió a marcar diferencias. Con paso firme, el Decano se escapa en lo más alto y el próximo domingo buscará seguir en racha cuando reciba en La Vía a Unión del Suburbio.

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Maximiliano Canti Paez

Asistentes: Naum Medina y Lorenzo Leiva

LA VENCEDORA

Esteban Maio

Luciano Gasman, Gabriel Reynoso, Maximiliano Guzman, Facundo Saya

Joan Romero, Maximiliano Cano, Ramiro Echepare, Lucio Aguilar

Roberto Parada, Ignacio Arnaudin

DT: Mario Maciel

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Leandro González, Bruno García, Rodrigo Giménez, Federico López

Laureano Doello, Aramis Serafini, Daniel Acosta, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 18’ Daniel Acosta (JU), 25’ Federico López –penal- (JU)

Cambios: Pt: 28’ Ismael Dargain por Arnaudin (LV); St: 28’ Brian Mateve por Cano (LV) 28’ Gabriel Peñalva por Aguilar (LV), 31’ Alexis Reynoso por Doello (JU), 45’ Juan Aguilar por Saya (LV), 46’ Joel Albornoz por Acosta (JU), 46’ Benicio Pighetti por Olano (JU), 46’ Santiago Álvarez por Benedetti (JU)

Expulsados: St: 35’ Luciano Gasman (LV)

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