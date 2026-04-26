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Deportes FÚTBOL DEPARTAMENTAL

Juventud Unida en primera división y Sporting en la B mandan en el fútbol departamental

El Decano goleó a La Vencedora 3 a 0 y es el único invicto del Apertura Eduardo Barbosa. Les sacó cinco puntos de ventaja a sus escoltas tras la disputa de la cuarta fecha.

26 Abr, 2026, 19:39 PM
Crédito: Isopike Fotografía

La cuarta fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” ratificó lo que ya se venía insinuando: Juventud Unida marca el rumbo y se afirma como el gran candidato. El conjunto albiceleste fue contundente ante La Vencedora, a la que venció por 3 a 0, para sostener el puntaje ideal y mantenerse como el único invicto del certamen.

Con este triunfo, el líder estiró diferencias en la cima y ahora le lleva cinco unidades a sus perseguidores, que no lograron sumar de a tres en una jornada con resultados que apretaron la tabla.

Entre los escoltas aparece Central Larroque, que resignó su invicto al caer 1 a 0 frente a Juventud Urdinarrain. A su vez, Deportivo Urdinarrain y Unión del Suburbio igualaron 1 a 1 en Villa María, resultado que dejó a ambos también en la línea de los siete puntos junto al conjunto larroquense y Juventud Urdinarrain.

Independiente continúa en alza y sumó su segunda victoria consecutiva al superar 2 a 0 a Defensores del Oeste en el estadio Eduardo Barbosa, mientras que Central Entrerriano logró festejar por primera vez en el torneo tras imponerse como local 1 a 0 ante Pueblo Nuevo, con gol de Lautaro Weitzel.

En el duelo de equipos que llegaban en el fondo de la tabla, Sarmiento fue ampliamente superior y goleó 4 a 0 a Camioneros en cancha de Sporting, logrando así su primer triunfo en la competencia.

Sporting manda en la B

Por la Divisional B “Luis Gauna”, Sporting consiguió un valioso triunfo como visitante en Villa Paranacito, donde derrotó 2 a 1 a Isleños Independientes para quedar como único líder.

Defensores del Sur, dirigido por Hugo Mayero, venció 2 a 1 a Deportivo Gurises y se posiciona como escolta, mientras que Black River superó 2 a 1 a Sportivo Larroque y ambos comparten la tercera ubicación.

La fecha se había iniciado el sábado con las victorias de Cerro Porteño por 2 a 1 sobre Sud América y de Juvenil del Norte, que derrotó 3 a 1 a Atlético Sur, completando así una jornada cargada de acción y movimientos en ambas tablas.

 

Todos los resultados:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Tercera fecha:

La Vencedora 0 – Juventud Unida 3 (Daniel Acosta, Federico López, Bruno García)

Unión del Suburbio 1 (Nicolás Rivera) – Deportivo Urdinarrain 1 (David Tellechea)

Juventud Urdinarrain 1 (Gastón Palacios) – Central Larroque 0

Defensores del Oeste 0 – Independiente 2 (Gonzalo Rodríguez, Santiago Cabral)

Central Entrerriano 1 (Lautaro Weitzel) – Pueblo Nuevo 0

Camioneros 0 – Sarmiento 4 (Jonathan Ledesma x 2, Daniel Aranda, Sebastián Sandoval)

 

 

Posiciones:

Juventud Unida 12

Central Larroque 7

Unión del Suburbio 7

Juventud Urdinarrain 7

Deportivo Urdinarrain 7

Independiente 6

Central Entrerriano 5

Sarmiento 5

Pueblo Nuevo 4

La Vencedora 4

Defensores del Oeste 3

Camioneros 0

 

Próxima fecha: Quinta

Juventud Unida – Unión del Suburbio

Deportivo Urdinarrain – Central Entrerriano

Central Larroque – La Vencedora

Independiente – Camioneros

Pueblo Nuevo – Defensores del Oeste

Sarmiento – Juventud Urdinarrain

 

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Jugaron el sábado:

Cerro Porteño 2 (Luciano Pereyra) vs Sud América 1 (Iván Ojeda)

Juvenil del Norte 3 (Maximiliano Sosa, Rodrigo Dargains y Oliver Aguilar) vs Atlético Sur 1 (Ramiro Nissero)

Jugaron el domingo:

Defensores del Sur 2 (Rafael Ríos x 2) vs Deportivo Gurises 1 (Santiago Arrate)

Black River 2 (Gastón Peralta, Juan Cruz del Valle) vs Sportivo Larroque 1 (Joel Garcilazo)

Isleños Independientes 1 (Brian Molina) vs Sporting 2 (Lautaro Aguilar, Iván Schneider)

 

Posiciones:

Sporting 10

Defensores del Sur 9

Black River 7

Sportivo Larroque 7

Sud América 6

Atlético Sur 5

Juvenil del Norte 4

Cerro Porteño 4

Isleños Independientes 2

Deportivo Gurises 1

 

Próxima fecha: Quinta

Sporting vs Juvenil del Norte

Sud América vs Isleños Independientes

Deportivo Gurises vs Cerro Porteño

Black River vs Defensores del Sur

Atlético Sur vs Sportivo Larroque

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