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River se recuperó ante Aldosivi: le costó, pero lo terminó ganando en el Monumental

River derrotó 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Apertura, y consiguió una victoria importante para recuperarse del golpe que había significado la derrota ante Boca en el Superclásico.

25 Abr, 2026, 23:58 PM
Crédito: Diario Olé

Al equipo de Eduardo Coudet le costó más de la cuenta ante un rival que todavía no pudo ganar en el campeonato, pero terminó resolviendo el partido en el tramo final con mayor jerarquía individual y efectividad. El “Millonario” había llegado golpeado tras caer 1-0 ante Boca, resultado que significó la primera derrota del ciclo del “Chacho”.

River abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Giuliano Galoppo aprovechó un rebote del arquero Axel Werner tras un remate de Facundo Colidio y empujó la pelota para el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR por una posible falta previa de Ian Subiabre, pero el árbitro Nicolás Ramírez convalidó el tanto.

En el complemento, Aldosivi golpeó a los 27 minutos con Tomás Fernández, quien conectó un centro de Fernando Román Villalba y marcó el empate transitorio, lo que encendió nuevamente la impaciencia del Monumental.

Sin embargo, River reaccionó a tiempo: a los 38 minutos del segundo tiempo, Facundo Colidio apareció por el medio del área y empujó un pase rasante de Aníbal Moreno para el 2-1. Ya en tiempo de descuento, a los 51, Kendry Páez recibió una asistencia de Joaquín Freitas, enganchó y definió de zurda contra un palo para sellar el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, River llegó a los 29 puntos y quedó a uno del líder Independiente Rivadavia, aunque con un partido más, mientras que Aldosivi continúa complicado en la parte baja de la Zona B.

El conjunto de Núñez ahora deberá cambiar rápido el chip, ya que el próximo jueves visitará a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.

 

Síntesis:

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Nicolás Lamolina.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Nicolás Cordero y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.

 

Goles: PT 39m Giuliano Galoppo (R); ST 27m Tomás Fernández (A); 38m Facundo Colidio (R); 51m Kendry Páez (R).

 

 

Fuente: Noticias Argentinas

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