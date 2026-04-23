Luego del gran triunfo en el Superclásico, Boca visita a Defensa y Justicia

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 20 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este partido en un gran momento, ya que viene de ganarle 1-0 a River en el Superclásico gracias al gol de penal de Leandro Paredes, para además extender su invicto a 13 partidos.

Los dirigidos por Claudio Úbeda no solo atraviesan un buen momento en el Torneo Apertura, donde están terceros en la Zona A, sino que tuvieron un comienzo ideal en la Copa Libertadores tras los triunfos sobre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

De cara a este encuentro, Úbeda, optará por poner un equipo con mayoría de suplentes, con el objetivo de resguardarlos de cara al enfrentamiento de la semana que viene con Cruzeiro por la Libertadores.

En caso de quedarse con el triunfo, el “Xeneize” se asegurará la clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia, por su parte, había tenido un gran inicio en este Torneo Apertura, ya que no cayó en las primeras 11 fechas, aunque ahora acumula tres derrotas consecutivas, por lo que necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia.

Los dirigidos por Mariano Soso están octavos en la Zona A y ya no tienen margen de error.

Posibles formaciones:

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Silvio Trucco

Hora: 20. TV: ESPN Premium

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Fuente: Noticias Argentinas

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