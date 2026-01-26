Central quiere seguir de racha ante Deportivo Norte en el Bertora

Central Entrerriano vuelve a presentarse ante su gente este lunes por la noche cuando, desde las 21 horas, reciba a Deportivo Norte de Armstrong en el estadio José María Bértora, por una nueva fecha de la Liga Federal de Básquetbol. El encuentro será transmisión de Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

El partido pondrá cara a cara dos realidades bien diferentes. El conjunto rojinegro atraviesa un gran momento, con seis victorias consecutivas, cuatro de ellas en lo que va del 2026. Los triunfos ante La Unión en el clásico como visitante y el conseguido el último jueves frente al puntero Provincial, consolidaron al equipo como uno de los candidatos a pelear en la parte alta de la tabla.

Del otro lado estará Deportivo Norte, que llega con un presente opuesto. El equipo de Armstrong se ubica en el último lugar de la tabla con un récord de cuatro victorias y 14 derrotas, y esta noche iniciará su gira por Entre Ríos, buscando cambiar la imagen y sumar fuera de casa.

En el equipo dirigido por Martín Pascal podrían darse algunas novedades en la rotación. Nicolás Reynoso podría comenzar a sumar más minutos luego de su reaparición ante Provincial, tras la fractura de tabique nasal sufrida en el partido frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. Además, existe la posibilidad de que Mario Ghersetti tengan algunos minutos; este último llega en buena forma tras dejar atrás un desgarro y necesita ritmo de competencia.

En el antecedente de la primera rueda, Central se impuso como visitante ante Deportivo Norte por 88 a 81 en doble tiempo suplementario, en un partido en el que el rojinegro afrontó varias bajas por las lesiones sufridas previamente ante Provincial en Rosario.

El encuentro comenzará a las 21 horas y será arbitrado por Alejandro Zanabone y José Domínguez, en una noche que promete buen básquet y en la que Central buscará estirar su gran momento ante su gente.