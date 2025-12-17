Nuevo capítulo de la guerra entre el Gobierno y la AFA: la IGJ amenaza con aplicar sanciones a dirigentes

La guerra entre el Gobierno y la AFA parece estar muy lejos de llegar a su fin. De hecho, día tras día se intensifica un poco más, a tal punto que este miércoles el Ministerio de Justicia comunicó que la Inspección General de Justicia (IGJ) intimará a la casa madre del fútbol argentino y a la Liga Profesional para que den explicaciones sobre las cifras detalladas en sus estados contables y financieros.

Mediante un comunicado, detallaron que ambas instituciones deberán responder "todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se les exige a todas las personas jurídicas registradas, sin excepciones". Además, indican que " los balances de la AFA y la Superliga (sic) sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente".

Por otro lado, resaltaron que "la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales", para luego recalcar que "la AFA es una asociación sin fines de lucro".

Es así que reafirmaron que "nadie está por encima de la Ley" y que "la AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas en la IGJ". Por último detallan que si no hay una respuesta de parte de la AFA y LPF, podría haber "sanciones económicas severas", tanto para ambas entidades como a sus directivos.

Esta medida se debe a que la IGJ encontró irregularidades y vacíos en los estados contables de la AFA, los cuales estuvieron presentes durante siete años consecutivos. Es por eso que pidieron revisar todos los estados contables desde que Tapia asumió la presidencia de la casa madre del fútbol argentino, allá por el 2017.

La fuerte disputa entre Gobierno y AFA

De este modo, la disputa entre el Gobierno y la AFA sigue recrudeciéndose. Cabe destacar que desde el Ejecutivo hay desde hace unas semanas, una importante avanzada contra el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, quienes son investigados en tres causas judiciales que se encuentran en curso.

Si bien el primer tironeo se dio al principio de la administración de Javier Milei con el intento de imponer las SAD en el fútbol argentino, luego hubo una tensa calma, la cual se rompió cuando la AFA le entregó el polémico título de Campeón de Liga a Rosario Central.

Sin embargo, este es el paso más fuerte que dio el Gobierno Nacional ya que, hasta el momento, no se había tomado ninguna medida contra la AFA, más allá de las declaraciones cruzadas y comunicados entre representantes del Gobierno y dirigentes del fútbol argentino.

El comunicado completo del Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia informa que, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones.

Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro.

Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ.

La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.

