Lis Quinteros gano en Pilar y Marcos Billen fue tercero en la Segunda Edición de la Milla de Pilar

En primer turno Lis Quinteros obtuvo el triunfo General en Damas.

Quinteros ganó con un tiempo de 5'54", seguida por Maria Passerieu con 5'57" y completando el podio General Rocio Lopez con un tiempo de 5'58".

Luego fue el turno de Marcos Billen quien con 49 años de edad obtuvo un importante puesto General.

El ganador Caballeros General fue el Venezolano Douglas Méndez con un tiempo de 4'53", seguido por Jonathan Zabala con 4'56" y en tercer lugar Marcos Billen con un tiempo de 5'00".

Dicho evento contó también con una prueba de 5 kms donde convocó a cientos de Atletas de la Provincia de Bs As y distintas provincias del País.

Cabe aclarar que tanto Quinteros, como Billen esta vez tuvieron que participar con Atletas Mayores, logrando ambos el podio General entre los Top 3.

Antes de comenzar con la premiación Billen fue homenajeado una vez más por su extensa carrera deportiva y Lisandra Quinteros obtuvo un nuevo triunfo General a su excelente temporada 2025, donde hace pocos días consiguió el cuarto puesto General en el Sudamericano Master de Santiago de Chile.

Temas ATLETISMO