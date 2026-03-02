 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes ENDURO - CROSS ENTRERRIANO

Cassiano Barrios se quedó con la primera fecha del Enduro Cross Entrerriano

Con un marco imponente de 80 pilotos y el circuito "Cerro de la Vertiente" como escenario, la Ciudad Blanca vibró con el comienzo de la temporada. Cassiano Barrios fue la gran figura de la jornada al alzarse con la Copa Ciudad de Diamante.

2 Mar, 2026, 21:29 PM

El pasado fin de semana, la localidad de Diamante se convirtió en el epicentro del motociclismo regional con la fecha inaugural del certamen de Enduro Cross Entrerriano. Bajo un sol radiante y ante un numeroso público que colmó las instalaciones del circuito Cerro de la Vertiente, 80 competidores de toda la provincia y zonas aledañas dieron inicio a un calendario que promete emociones fuertes.

El "Show" de Cassiano Barrios

La categoría reina, Senior Open, brindó un espectáculo de primer nivel. El piloto de Gualeguaychú, Cassiano Barrios, ratificó su excelente presente —tras su reciente éxito en el Enduro del Verano— quedándose con el escalón más alto del podio. No la tuvo fácil, ya que debió medirse con leyendas del deporte: el veterano y siempre vigente Sebastián Navarro, quien demostró que su técnica en el Freestyle y Motocross sigue intacta, y Mateo Bearzi, el ex piloto oficial del Campeonato Argentino que hoy vuelca su experiencia en la docencia deportiva.

Barrios recibió de manos del intendente Ezio Gieco la Copa Ciudad de Diamante 190 Aniversario, sellando una jornada perfecta para el representante del sur entrerriano.

 

Fuente: Vértigo de Carrera

Temas

ENDURO - CROSS ENTRERRIANO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso