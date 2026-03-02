Cassiano Barrios se quedó con la primera fecha del Enduro Cross Entrerriano

El pasado fin de semana, la localidad de Diamante se convirtió en el epicentro del motociclismo regional con la fecha inaugural del certamen de Enduro Cross Entrerriano. Bajo un sol radiante y ante un numeroso público que colmó las instalaciones del circuito Cerro de la Vertiente, 80 competidores de toda la provincia y zonas aledañas dieron inicio a un calendario que promete emociones fuertes.

El "Show" de Cassiano Barrios

La categoría reina, Senior Open, brindó un espectáculo de primer nivel. El piloto de Gualeguaychú, Cassiano Barrios, ratificó su excelente presente —tras su reciente éxito en el Enduro del Verano— quedándose con el escalón más alto del podio. No la tuvo fácil, ya que debió medirse con leyendas del deporte: el veterano y siempre vigente Sebastián Navarro, quien demostró que su técnica en el Freestyle y Motocross sigue intacta, y Mateo Bearzi, el ex piloto oficial del Campeonato Argentino que hoy vuelca su experiencia en la docencia deportiva.

Barrios recibió de manos del intendente Ezio Gieco la Copa Ciudad de Diamante 190 Aniversario, sellando una jornada perfecta para el representante del sur entrerriano.

Fuente: Vértigo de Carrera