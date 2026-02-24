 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Copa Argentina

Copa Argentina: Boca, ante la obligación de vencer a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Boca se enfrentará este martes con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de ganar para no trasladar su mal momento a esta competencia.

24 Feb, 2026, 00:27 AM

El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Facundo Tello.

Boca llega a este encuentro en un muy delicado momento, ya que ganó solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura. Como si esto fuera poco, en las últimas fechas no pasó del cero como local ante Platense y Racing, por lo que el hincha hizo sentir su descontento.

Es por esta razón que una eliminación en la Copa Argentina podría ser un golpe de KO para su director técnico, Claudio Úbeda, quien es duramente cuestionado desde antes del inicio del 2026.

Durante este encuentro podría darse el debut del paraguayo Adam Bareiro, quien firmó con el club “Xeneize” en los últimos días e incluso ya se entrenó a la par de sus compañeros.

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por su parte, milita en el Federal A y buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia.

En las últimas horas, el club sacó un comunicado especial en el que invitó “a hinchas, socios, periodistas y medios a la presentación oficial de la camiseta que el primer equipo utilizará en el histórico encuentro por la Copa Argentina frente a Boca Juniors”. Además, anunciaron que se presentarán los refuerzos del plantel profesional.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Padre Ernesto Martearena

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 21:15. TV: TyC Sports

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy): Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. . DT: Alberto Salvaggio.

Copa Argentina

