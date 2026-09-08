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Platense visita a Fluminense, con el objetivo de continuar con su sueño en la Libertadores

Platense visitará este martes a Fluminense de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de continuar con su sueño en el torneo de clubes más importante de América.

8 Sep, 2026, 00:15 AM
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El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Platense llega a este encuentro con la ilusión al máximo, en la que es la primera participación de su historia en esta competición.

En la fase de grupos, el "Calamar" dio la sorpresa al avanzar en la segunda posición, solo por debajo de Corinthians de Brasil y dejando en el camino a Peñarol de Uruguay y a Independiente Santa Fe de Colombia.

Ya en los octavos de final, los dirigidos por Martín Palermo derrotaron por penales a Coquimbo Unido de Chile, en una serie para el infarto en la que se impuso 7-6 por penales.

Fluminense, por su parte, clasificó y superó la primera ronda de manera milagrosa, al finalizar segundo en el Grupo C con solo ocho puntos.

Por otra parte, en los octavos de final dejó en el camino, también por penales, a Independiente Rivadavia de Mendoza.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Maracaná

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Andrés Cunha

Hora: 19. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

 

Fluminense: Fábio; Rene, Thiago Silva, Ignácio, Guga; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcao.

 

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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