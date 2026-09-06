San Lorenzo venció 1-0 a Talleres por el Torneo Clausura

Alexis Cuello convirtió el gol del conjunto de Boedo en el segundo tiempo, después de la expulsión por doble amarilla del mediocampista de Talleres Matías Galarza.

San Lorenzo llegó al partido tras la derrota por 1-0 ante Instituto y la salida de Gorosito. Walter Perazzo quedó a cargo del equipo de manera interina para esta fecha, mientras el club ultima los detalles para la llegada de Insúa.

Talleres también cambió de entrenador después del empate sin goles ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Jorge Sampaoli dejó el cargo y el club cordobés cerró el arribo de Omar De Felippe.

Talleres tuvo una ocasión a los 34 minutos con un tiro libre de Juan Sforza que José Devecchi desvió al córner. Antes, Agustín Álvarez remató por encima del arco.

San Lorenzo tuvo una oportunidad a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando Ezequiel Herrera ejecutó una “tijera” y Gabriel Báez desvió la pelota de cabeza sobre la línea.

A los 12 minutos, Galarza recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Farías y Talleres quedó con diez futbolistas.

San Lorenzo abrió el marcador tras un córner. Ignacio Perruzzi conectó la pelota dentro del área y Danilo Arboleda cabeceó al arco. Ezequiel Unsain rechazó el remate y Cuello tomó el rebote para convertir el 1-0.

Antes del final, Salas tuvo la posibilidad de aumentar la diferencia en un mano a mano. El futbolista ingresó al área, enganchó y optó por rematar al arco pese a que Perruzzi estaba disponible para recibir el pase, pero la pelota salió desviada.

Con el triunfo, San Lorenzo quedó en el noveno puesto de la Zona A con 10 puntos en ocho partidos y enfrentará a Independiente el próximo domingo en el estadio Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda.

Talleres recibirá a Unión de Santa Fe el sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Síntesis:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Sebastián Habib

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi; Facundo Farías, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini, Rick Lima Morais, Matías Galarza, Juan Sforza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe

Gol en el segundo tiempo: 17m, Alexis Cuello (SL)

Cambios en el segundo tiempo: 23m Valentín Dávila por Agustín Álvarez, Giovanni Baroni por Valentín Depietri (T); 32m, Juan Cruz Rattalino por Manuel Insaurralde, Facundo Gulli por Facundo Farías (SL); 37m, Agustín Ladstatter por Rodrigo Auzmendi (SL); 45m, Enzo Salas por Alexis Cuello (SL).

Fuente: Noticias Argentinas

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