San Lorenzo visita a Deportivo Cuenca por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana

El partido se disputará desde las 23 horas del martes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro de la ciudad ecuatoriana de Cuenca y contará con el arbitraje del chileno José Cabero, mientras que su compatriota Rodrigo Carvajal estará en el VAR.

El equipo de Gustavo Álvarez viene de perder 2-1 con Independiente, el pasado sábado en condición de local, en el marco del partido pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. A pesar de esta derrota, el ‘Ciclón’ avanzó a los playoffs del certamen nacional y enfrentará el próximo domingo desde las 19:00 hs a River.

Para esta visita a Ecuador, el entrenador ex Universidad de Chile planea realizar cuatro cambios con respecto a la caída ante el “Rojo”: los ingresos del arquero paraguayo Orlando Gill y los mediocampistas Juan Cruz Rattalino, Teo Rodríguez Pagano y Nahuel Barrios por José Devecchi, Matías Reali, Facundo Gulli y el uruguayo Mathías De Ritis, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Jorge Célico viene de ganarle 2-1 a Técnico Universitario de Amato, en condición de local, por la duodécima fecha de la Liga Ecuabet que lo tiene séptimo con 17 puntos.

En esta Copa Sudamericana, Deportivo Cuenca debutó ganándole 1-0 a Santos de Brasil en Ecuador, perdió 2-0 con San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain y empató 0-0 con Recoleta de Paraguay en condición de visitante.

Así, el equipo ecuatoriano se encuentra como escolta en el Grupo D con 4 puntos, uno menos que el líder San Lorenzo.

Probables formaciones:

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, Cuenca.

Árbitro: José Cabero (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Horario: 23 TV: ESPN

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Mateo Piedra, Santiago Postel, Patricio Boolsen, Yeltzin Erique, Andrés López; Jorge Ordonez, Édison Vega, Mateo Maccari, Lucas Manicelli; Germán Rivero. DT: Jorge Célico.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Fuente: Noticias Argentinas

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