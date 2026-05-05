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La Liga Profesional confirmó la agenda de los octavos de final

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de los octavos de final del Torneo Apertura 2026, que se disputarán entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo.

5 May, 2026, 00:04 AM

Los encuentros se jugarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas y serán a partido único. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá por penales.

La actividad comenzará el sábado a las 16.30 con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, mientras que más tarde Boca recibirá a Huracán en la Bombonera.

Ese mismo día también jugarán Argentinos Juniors ante Lanús e Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Unión, ambos desde las 21.30.

El domingo, la jornada abrirá con Rosario Central-Independiente, seguirá con Estudiantes-Racing, continuará con River-San Lorenzo y se cerrará en Liniers con Vélez-Gimnasia.

 

Cronograma de octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30: Talleres (4° A) - Belgrano (5° B)

19.00: Boca (2° A) - Huracán (7° B)

21.30: Argentinos Juniors (3° B) - Lanús (6° A)

21.30: Independiente Rivadavia (1° B) - Unión (8° A)

 

Domingo 10 de mayo

15.00: Rosario Central (4° B) - Independiente (5° A)

17.00: Estudiantes (1° A) - Racing (8° B)

19.00: River (2° B) - San Lorenzo (7° A)

21.30: Vélez (3° A) - Gimnasia (6° B)

 

La programación dejó definidos varios cruces de alto impacto, entre ellos el clásico cordobés, el duelo entre Estudiantes y Racing, y el choque entre River y San Lorenzo, en una instancia que marcará el inicio de la etapa decisiva del campeonato.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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