Juventud Unida goleó a Camioneros y amplió su ventaja en la cima

La decimotercera fecha del Torneo Eduardo Barbosa dejó un claro ganador: Juventud Unida. El conjunto dirigido por Daniel Waldner aplastó 5 a 0 a Camioneros y dio un nuevo paso hacia el título, ampliando su ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones.

El Albiceleste también se vio beneficiado por la derrota de su escolta, Juventud Urdinarrain, que cayó 2 a 0 como visitante frente a Unión del Suburbio en el estadio Mario Urriste. Con estos resultados, Juventud Unida estiró la diferencia a once puntos cuando restan nueve fechas para el cierre del campeonato.

Deportivo Urdinarrain superó 2 a 0 a La Vencedora y quedó muy cerca de su clásico rival en la lucha por los puestos de vanguardia. En tanto, Defensores del Oeste comenzó en ventaja frente a Central Larroque en el estadio Raúl Impini, pero el conjunto rojo reaccionó, dio vuelta el marcador y se impuso por 3 a 1.

Independiente continúa con su buen presente y derrotó 2 a 1 a Pueblo Nuevo, resultado que le permite compartir el cuarto puesto junto a Central Larroque. Además, Central Entrerriano, en el debut de Juan Pablo Cuba como entrenador, consiguió un valioso triunfo como visitante al vencer 2 a 0 a Sarmiento en el predio José “Toto” Gallop.

En la Divisional B también hubo cambios importantes. Sporting resignó la punta al empatar 2 a 2 frente a Isleños Independientes en Villa Paranacito. El beneficiado fue Black River, que el sábado había derrotado 2 a 0 a Sportivo Larroque y quedó como único líder del certamen.

Por su parte, Defensores del Sur superó 3 a 2 a Deportivo Urdinarrain y quedó a cuatro puntos de la cima. Cerro Porteño venció 2 a 1 a Sud América en Pueblo Belgrano, mientras que Juvenil del Norte volvió al triunfo al imponerse 2 a 1 sobre Atlético Sur.

Lo que dejó la Decimotercera fecha

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Decimotercera fecha:

Jugaron el domingo:

Juventud Unida 5 (Benicio Pighetti, Agustín Benedetti, Laureano Doello, Santiago Álvarez, Benjamín Caballero) vs Camioneros 0

Unión del Suburbio 2 (Lucas Crisnejo x 2) vs Juventud Urdinarrain 0

Deportivo Urdinarrain 2 (Axel Sánchez, Franco González) vs La Vencedora 0

Central Larroque 3 (Juan Boari, Luciano Bozzani, Claudio Escalante) vs Defensores del Oeste 1 (Nahuel Imas)

Independiente 2 (Luciano Barreto, Mauricio Covato) vs Pueblo Nuevo 1 (Rubén Piaggio,

Sarmiento 0 vs Central Entrerriano 2 (Aryan Benítez, Lautaro Weitzel)

Posiciones:

Juventud Unida 37

Juventud Urdinarrain 26

Deportivo Urdinarrain 23

Central Larroque 22

Independiente 22

Central Entrerriano 18

Unión del Suburbio 17

La Vencedora 17

Sarmiento 13

Pueblo Nuevo 12

Defensores del Oeste 6

Camioneros 4

Próxima fecha: decimocuarta

Juventud Urdinarrain vs Juventud Unida

La Vencedora vs Unión del Suburbio

Pueblo Nuevo vs Deportivo Urdinarrain

Camioneros vs Central Larroque

Central Entrerriano vs Independiente

Defensores del Oeste vs Sarmiento

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Decimotercera fecha

Jugaron el sábado:

Sportivo Larroque 0 vs Black River 2 (Gastón Peralta x 2)

Jugaron el domingo:

Defensores del Sur 3 (Leo Otero, Rafael Ríos x 2) vs Deportivo Gurises 2 (Tomás Olivera, Joaquín Volpe)

Cerro Porteño 2 (Luciano Pereyra, Maximiliano Zulaica) vs Sud América 1 (Nicolás Parada)

Juvenil del Norte 2 (Rodrigo Dargains, Bruno Aguilar) vs Atlético Sur 1 (Nicolás Nissero)

Isleños Independientes 2 (Daniel Cornago, Tomás Popelka) vs Sporting 2 (Santino Carles, Lautaro Aguilar)

Posiciones:

Black River 28

Sporting 27

Sportivo Larroque 25

Defensores del Sur 24

Isleños Independientes 21

Sud América 19

Cerro Porteño 17

Juvenil del Norte 12

Atlético Sur 8

Deportivo Gurises 4

Próxima fecha: decimocuarta

Defensores del Sur vs Black River

Cerro Porteño vs Deportivo Gurises

Juvenil del Norte vs Sporting

Isleños Independientes vs Sud América

Sportivo Larroque vs Atlético Sur

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