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Deportes Mundial 2026

Francia venció al Paraguay de Alfaro y se clasificó a los cuartos de final

La selección de Francia venció a Paraguay por la mínima y se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

4 Jul, 2026, 20:34 PM
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El gol del triunfo fue por obra de Kylian Mbappé mediante los 12 pasos, a los 21 del segundo tiempo, luego de un penal hecho por Diego Gómez hacia Désiré Doué en un encuentro que se disputó en Lincoln Financial Field (Philadelphia).

El primer tiempo fue puramente estratégico por parte de ambos, desde Francia con la posesión de pelota e intentando con situaciones que no terminaban de concretarse, mientras que del lado paraguayo salió a la cancha con esquema defensivo y muy cerrado pero para salir de contra.

A los 16 Olise puso un pelotazo largo para Mbappé pero no llego a controlar bien, terminando en saque de arco, minutos más tarde un centro de Dembélé y Kylian pifia el cabezazo, sumado al remate de Rabiot por arriba del arco.

En el segundo tiempo Rabiot volvió a intentar con un remate parecido desde una distancia y el mismo resultado, por encima del arco de Orlando Gil.

Recién a los 21 Désiré Doué encaró en el medio del área entre 4, Diego Gómez lo cruza haciendo caer al francés, la jugada siguió, pero desde el VAR llamarón al árbitro, Ilgiz Tantashev, quien la fue a revisar y convalido la falta, brindando el penal que Kylian Mbappé colocó para abrir el marcador con el único gol del encuentro.

Con el pitazo final, Francia se clasificó a los cuartos de final donde enfrentará a Marruecos quien le ganó por 3-0 a Canadá, con doblete de goles por parte de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi.

 

Síntesis:

Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia).

Árbitro: Árbitro Central: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).

VAR: Juan Lara (Chile).

 

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas; Jorge Almirón, Diego Gómez, Galarza Fonda; Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

 

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Andrie Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

 

Goles en el segundo tiempo: 21m. Kylian Mbappé -penal- (F)

 

Cambios en el segundo tiempo: 13m entró Omar Alderete por José Canale (P); 16m Julio Enciso por Gustavo Caballero (P); entro Bradley Barcola por Désiré Doué (F); 26m entro Gabriel Ávalos por Miguel Almirón, Mauricio Magalhaes por Diego Gómez (P); 39m rayan Cherki por Ousmane Dembélé (F)

 

Fuente: Noticias Argentinas

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