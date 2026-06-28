Lo que dejó la duodécima fecha del fútbol departamental

Con la disputa de los encuentros del domingo se completó la duodécima fecha del Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" del fútbol departamental, una jornada que dejó como principal novedad el primer empate de Juventud Unida, que igualó sin goles frente a Defensores del Oeste en el estadio Eduardo Barbosa.
El conjunto "Decano", que había ganado sus once presentaciones anteriores, dejó por primera vez puntos en el camino, aunque continúa como cómodo líder del certamen. Defensores del Oeste realizó un sólido trabajo defensivo y logró convertirse en el primer equipo en evitar una derrota frente al puntero.
El empate fue bien aprovechado por Juventud Urdinarrain, que el sábado había vencido 2 a 0 a La Vencedora en el estadio Juan Jorge gracias a un doblete de Rodrigo Báez, resultado que le permitió descontar diferencias con la cima.
En otro de los encuentros destacados, Independiente y Deportivo Urdinarrain igualaron 0 a 0 en el Estadio Municipal. El duelo de los Central favoreció a Central Larroque, que superó 2 a 1 a Central Entrerriano en el estadio Julio Colazo y escaló al cuarto lugar de la tabla de posiciones.
En el barrio del Frigorífico, Sarmiento consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 2 a 0 a Pueblo Nuevo. Además, el sábado Unión del Suburbio había derrotado 1 a 0 a Camioneros.
En la Divisional B, Sporting continúa como único líder tras imponerse 2 a 0 sobre Atlético Sur. Sus escoltas también sumaron de a tres: Black River venció el sábado 2 a 0 a Juvenil del Norte, mientras que Sportivo Larroque tuvo que esforzarse para superar 2 a 1 al colista Deportivo Gurises.
Por su parte, en Villa Paranacito, Isleños Independiente consiguió una agónica victoria por 3 a 2 frente a Cerro Porteño, mientras que Defensor del Sur y Sud América cerraron la fecha con un empate 1 a 1.
Lo que dejó la duodécima fecha
Torneo Eduardo Barbosa primera división
Duodécima fecha:
Jugaron el sábado:
Juventud Urdinarrain 2 (Rodrigo Báez) vs La Vencedora 0
Camioneros 0 vs Unión del Suburbio 1 (Lucas Crisnejo)
Jugaron el domingo:
Defensores del Oeste 0 vs Juventud Unida 0
Independiente 0 vs Deportivo Urdinarrain 0
Pueblo Nuevo 0 vs Sarmiento 2 (Emanuel Suárez, Juan Imas)
Central Entrerriano 1 (Aryan Benítez) vs Central Larroque 2 (Gerónimo Escalante, Claudio Escalante)
Posiciones:
Juventud Unida 34
Juventud Urdinarrain 26
Deportivo Urdinarrain 20
Central Larroque 19
Independiente 19
La Vencedora 17
Central Entrerriano 15
Unión del Suburbio 14
Sarmiento 13
Pueblo Nuevo 12
Defensores del Oeste 6
Camioneros 4
Próxima fecha: decimotercera
Juventud Unida vs Camioneros
Unión del Suburbio vs Juventud Urdinarrain
Deportivo Urdinarrain vs La Vencedora
Central Larroque vs Defensores del Oeste
Independiente vs Pueblo Nuevo
Sarmiento vs Central Entrerriano
Primera división B
Torneo Luis Gauna
Duodécima fecha
Jugaron el sábado:
Juvenil del Norte 0 vs Black River 2 (Leonardo Pugliese, Francisco Lescano)
Jugaron el domingo:
Defensores del Sur 1 (Rafael Ríos) vs Sud América 1 (Nicolás Parada)
Sportivo Larroque 2 (Facundo González, Ignacio Vela) vs Deportivo Gurises 1 (Exequiel Sánchez)
Atlético Sur 0 vs Sporting 2 (Pablo González, Rodrigo Herrera)
Isleños Independientes 3 (Tomás Popelka, Dylan Sánchez y Franco Cornago) vs Cerro Porteño 2 (Luciano Pereyra, Damián Apesteguía)
Posiciones:
Sporting 26
Black River 25
Sportivo Larroque 25
Defensores del Sur 21
Isleños Independientes 20
Sud América 19
Cerro Porteño 14
Juvenil del Norte 9
Atlético Sur 8
Deportivo Gurises 4
Próxima fecha: decimotercera
Defensores del Sur vs Deportivo Gurises
Cerro Porteño vs Sud América
Juvenil del Norte vs Atlético Sur
Isleños Independientes vs Sporting
Sportivo Larroque vs Black River