Lo que dejó la duodécima fecha del fútbol departamental

Con la disputa de los encuentros del domingo se completó la duodécima fecha del Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" del fútbol departamental, una jornada que dejó como principal novedad el primer empate de Juventud Unida, que igualó sin goles frente a Defensores del Oeste en el estadio Eduardo Barbosa.

El conjunto "Decano", que había ganado sus once presentaciones anteriores, dejó por primera vez puntos en el camino, aunque continúa como cómodo líder del certamen. Defensores del Oeste realizó un sólido trabajo defensivo y logró convertirse en el primer equipo en evitar una derrota frente al puntero.

El empate fue bien aprovechado por Juventud Urdinarrain, que el sábado había vencido 2 a 0 a La Vencedora en el estadio Juan Jorge gracias a un doblete de Rodrigo Báez, resultado que le permitió descontar diferencias con la cima.

En otro de los encuentros destacados, Independiente y Deportivo Urdinarrain igualaron 0 a 0 en el Estadio Municipal. El duelo de los Central favoreció a Central Larroque, que superó 2 a 1 a Central Entrerriano en el estadio Julio Colazo y escaló al cuarto lugar de la tabla de posiciones.

En el barrio del Frigorífico, Sarmiento consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 2 a 0 a Pueblo Nuevo. Además, el sábado Unión del Suburbio había derrotado 1 a 0 a Camioneros.

En la Divisional B, Sporting continúa como único líder tras imponerse 2 a 0 sobre Atlético Sur. Sus escoltas también sumaron de a tres: Black River venció el sábado 2 a 0 a Juvenil del Norte, mientras que Sportivo Larroque tuvo que esforzarse para superar 2 a 1 al colista Deportivo Gurises.

Por su parte, en Villa Paranacito, Isleños Independiente consiguió una agónica victoria por 3 a 2 frente a Cerro Porteño, mientras que Defensor del Sur y Sud América cerraron la fecha con un empate 1 a 1.

Lo que dejó la duodécima fecha

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Duodécima fecha:

Jugaron el sábado:

Juventud Urdinarrain 2 (Rodrigo Báez) vs La Vencedora 0

Camioneros 0 vs Unión del Suburbio 1 (Lucas Crisnejo)

Jugaron el domingo:

Defensores del Oeste 0 vs Juventud Unida 0

Independiente 0 vs Deportivo Urdinarrain 0

Pueblo Nuevo 0 vs Sarmiento 2 (Emanuel Suárez, Juan Imas)

Central Entrerriano 1 (Aryan Benítez) vs Central Larroque 2 (Gerónimo Escalante, Claudio Escalante)

Posiciones:

Juventud Unida 34

Juventud Urdinarrain 26

Deportivo Urdinarrain 20

Central Larroque 19

Independiente 19

La Vencedora 17

Central Entrerriano 15

Unión del Suburbio 14

Sarmiento 13

Pueblo Nuevo 12

Defensores del Oeste 6

Camioneros 4

Próxima fecha: decimotercera

Juventud Unida vs Camioneros

Unión del Suburbio vs Juventud Urdinarrain

Deportivo Urdinarrain vs La Vencedora

Central Larroque vs Defensores del Oeste

Independiente vs Pueblo Nuevo

Sarmiento vs Central Entrerriano

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Duodécima fecha

Jugaron el sábado:

Juvenil del Norte 0 vs Black River 2 (Leonardo Pugliese, Francisco Lescano)

Jugaron el domingo:

Defensores del Sur 1 (Rafael Ríos) vs Sud América 1 (Nicolás Parada)

Sportivo Larroque 2 (Facundo González, Ignacio Vela) vs Deportivo Gurises 1 (Exequiel Sánchez)

Atlético Sur 0 vs Sporting 2 (Pablo González, Rodrigo Herrera)

Isleños Independientes 3 (Tomás Popelka, Dylan Sánchez y Franco Cornago) vs Cerro Porteño 2 (Luciano Pereyra, Damián Apesteguía)

Posiciones:

Sporting 26

Black River 25

Sportivo Larroque 25

Defensores del Sur 21

Isleños Independientes 20

Sud América 19

Cerro Porteño 14

Juvenil del Norte 9

Atlético Sur 8

Deportivo Gurises 4

Próxima fecha: decimotercera

Defensores del Sur vs Deportivo Gurises

Cerro Porteño vs Sud América

Juvenil del Norte vs Atlético Sur

Isleños Independientes vs Sporting

Sportivo Larroque vs Black River

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