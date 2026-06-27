Inglaterra le ganó a Panamá y se clasifico como primero del Grupo L

Los goles llegaron en los pies de Jude Bellingham a los 17 minutos del segundo tiempo y de Harry Kane a los 22 del complemento.

La selección inglesa se quedó con un triunfo que en el primer tiempo parecía muy difícil al terminar los primeros 45 minutos 0-0.

En ese entonces, parecía que Panamá podría lograr no perder ante los europeos, pero basto esperar para que los ataques constantes por parte de los dirigidos por Thomas Tuchel hieran efecto.

A los 17 del complemento Jude Bellingham empujo la pelota que se encontró en el medio del área luego de un córner que sobrepaso la primera línea defensiva de Panamá.

El 10 de la selección inglesa logro descontracturar el encuentro, tanto que 5 minutos más tarde, el capitán y bandera de este equipo Harry Kane adelantó una vez más, de cabeza tras un centro desde las izquierda por parte del autor del primer gol.

Inglaterra finalmente se clasificó a los 16avos de final con la victoria por 2-0 ante Panamá, quedo en el primer puesto con 7 unidades, por encima de Croacia por el último partido del Grupo L en el Mundial 2026.

Al quedar en el primer lugar, los "Tres leones" se mantienen a la espera de su rival que saldrá del mejor tercero entre las Zonas E, H, I, J, K.

Fuente: Noticias Argentinas

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