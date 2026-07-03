Argentina venció en un partido durísimo a Cabo Verde y se metió en los octavos: ahora, Egipto

Los goles de la “Albiceleste” los hicieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron Laros Duarte y Jovane Cabral.

Durante el primer tiempo el control de la pelota fue prácticamente absoluto por parte de la Selección argentina, aunque en todo momento le faltó un cambio de ritmo en el último tercio para romper el bloque defensivo de Cabo Verde.

La primera situación para los dirigidos por Scaloni llegó recién a los 14 minutos, cuando Messi sacó un remate cruzado que pasó muy cerca del palo izquierdo del arco defendido por Vozinha. Solo cinco minutos después, la “Pulga” volvió a intentar con un tiro libre, pero el arquero caboverdiano contuvo sin problemas.

Recién después de la pausa de hidratación, cuando ya corrían 29 minutos, Messi pudo abrir el marcador al recibir dentro del área tras un impecable pase largo del defensor Lisandro Martínez y definir con muchísima categoría. Esta fue su vigésima anotación en una Copa del Mundo y la séptima en la actual edición.

Ya en el segundo tiempo, Cabo Verde salió mucho más decidido y comenzó a pisar en alguna que otra ocasión el área argentina. Así fue como a los nueve minutos del complemento llegó a la igualdad a través de Duarte, quien definió con un buen remate cruzado.

En los siguientes minutos, la Selección argentina empezó a acelerar en los últimos metros y tuvo varias situaciones claras, pero Vozinha se vistió de héroe para salvar a los suyos y así forzar el tiempo extra.

Ya en el tiempo suplementario, la Selección argentina se puso nuevamente en ventaja cuando corrían solo dos minutos, gracias a una impresionante definición al ángulo de Martínez.

Sin embargo, cuando parecía que los dirigidos por Scaloni habían doblegado a su rival, apareció Cabral para volver a ponerle suspenso al encuentro y luego de anotar el 2-2 con una increíble definición al ángulo desde la esquina del área.

Finalmente, el “Cuti” Romero anotó el 3-2 definitivo a los 6 minutos del segundo tiempo extra al imponerse en las alturas con un cabezazo cruzado.

Gracias a este triunfo, la Selección argentina consiguió la clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará con Egipto, que más temprano derrotó por penales a Australia.

Síntesis:

Estadio: Hard Rock (Miami)

Árbitro: Drew Fischer (Can)

VAR: Sandra Ramírez (Méx)

Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira; Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; Nuno Da Costa. DT: Bubista.

Gol en el primer tiempo: 29m. Lionel Messi (A).

Gol en el segundo tiempo: 14m. Laros Duarte (C).

Goles en el primer tiempo extra: 2m. Lisandro Martínez (A) y 14m. Jovane Cabral (C).

Gol en el segundo tiempo extra: 6m. Cristian Romero (A).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Nicolás González por Thiago Almada y Julián Álvarez por Lautaro Martínez (A), 21m. Jamiro Monteiro por Laros Duarte y Livramento por Nuno Da Costa (C), 34m. Hélio Varela por Jovane Cabral y Willy Semedo por Ryan Mendes (C), 38m. Leandro Paredes por Rodrigo de Paul (A) y 41m. Nicolás Tagliafico por Facundo Medina (A).

Cambios en el primer tiempo extra: 9m. Gilson Benchimol por Kevin Lenini y Yannick Semedo por Deroy Duarte (C) y 13m. Gonzalo Montiel por Nahuel Molina (A).

Fuente: Noticias Argentinas

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