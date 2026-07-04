Juventud Unida quiere recuperar la senda del triunfo y sostener la cima

El puntero e invicto Juventud Unida será local ante Camioneros, mientras que su escolta, Juventud Urdinarrain, afrontará una exigente visita a Unión del Suburbio. En la Primera B, Black River ganó el sábado y quedó como líder transitorio.

La decimotercera fecha del Torneo Eduardo Barbosa tendrá este domingo una jornada cargada de partidos importantes tanto en la Divisional A como en la B de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.

En Primera A, el único líder e invicto, Juventud Unida, recibirá a Camioneros con el objetivo de volver a la victoria luego de haber cedido sus primeros dos puntos del campeonato tras igualar con Defensores del Oeste. El conjunto decano buscará reafirmar su dominio en el certamen, mientras que el equipo dirigido por Maximiliano Abrigo intentará mejorar una campaña que hasta el momento registra apenas una victoria y un empate, resultados que lo obligan a sumar para fortalecer su permanencia en la categoría.

El escolta, Juventud Urdinarrain, afrontará un compromiso de riesgo cuando visite a Unión del Suburbio en el estadio Mario Urriste. El conjunto de Villa María necesita recuperarse de su irregular presente, mientras que los dirigidos por Miguel Chareum buscarán hacerse fuertes como locales.

En otro de los encuentros destacados, Deportivo Urdinarrain será anfitrión de La Vencedora en el estadio Teodoro Treisse. La Vence de campaña irregular enfrentará al azul que de la mano de Norberto Acosta busca recuparse.

En Larroque, Central Larroque recibirá a Defensores del Oeste. El "Tractor Celeste" llega fortalecido tras convertirse en el primer equipo que logró quitarle puntos al líder Juventud Unida. Por su parte, Independiente, de muy buena campaña, será local frente a Pueblo Nuevo.

Además, en el predio José "Toto" Gallop, Sarmiento enfrentará a Central Entrerriano, que tendrá el debut de Juan Pablo Cuba como nuevo entrenador.

Por la Divisional B, la fecha comenzó el sábado con la gran victoria de Black River como visitante sobre Sportivo Larroque por 2 a 0, gracias a un doblete de Gastón Peralta. Con ese triunfo, el conjunto albirrojo quedó como líder transitorio a la espera del resto de los resultados.

La jornada continuará este domingo con el duelo entre Isleños Independientes y Sporting, donde el Canario buscará recuperar la punta. Además, Defensores del Sur recibirá a Deportivo Gurises con la intención de acercarse a los primeros puestos; Juvenil del Norte se medirá con Atlético Sur en un enfrentamiento entre equipos que buscan levantar su rendimiento; y en Pueblo Belgrano, Cerro Porteño será local frente a Sud América en un duelo entre dos conjuntos que intentarán reencontrarse con la victoria.

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