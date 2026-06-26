Argentina tiene rival: Cabo Verde igualó con Arabia Saudita y clasificó segundo en el grupo H

El empate sin goles sentencia una clasificación inolvidable del elenco caboverdiano a las instancias eliminatorias, con la Selección argentina como su rival en 16avos de final, mientras que Arabia Saudita quedó en el último lugar del grupo, con un único punto.

El primer acercamiento del partido fue de Arabia Saudita, cuando el extremo Salem Al Dawsari recibió sobre el costado izquierdo del área y buscó cruzar un zurdazo bajo y rasante, que fue bloqueado por un defensor en su camino al gol.

Cabo Verde tuvo su primer acercamiento a los 21 minutos de la primera mitad, con un avance por izquierda y remate al primer palo del volante Willy Semedo, que el arquero Mohammed Al Owais pudo detener sin inconvenientes.

En el primer minuto de descuento de la segunda mitad, un centro desde la derecha al segundo palo permitió un cabezazo bombeado del delantero Mohammed Kanno, que obligó al guardameta Vozinha a volver sobre sus pasos para poder quedarse con la pelota.

La primera llegada del complemento fue de Cabo Verde, a los tres minutos, con un remate del volante Jamiro Monteiro desde la frontal del área grande, que no llegó con mucha potencia y Al Owais lo pudo detener sobre su palo derecho.

Un minuto más tarde, el volante Kevin Pina probó suerte con un disparo lejano, que se fue apenas por encima del travesaño del guardameta rival.

Cabo Verde volvió a llegar en 23 minutos del segundo tiempo, con un pase filtrado excelente del volante Nuno Da Costa para el disparo del delantero Laros Duarte, que quedó mano a mano pero no pudo superar el achique de Al Owais.

El elenco árabe tuvo un nuevo acercamiento en el segundo minuto de descuento, con una pared en la puerta del área y posterior remate del delantero Abdullah Al-Hamdan, que salió bajo y a las manos de Vozinha.

Síntesis:

Estadio: NRG Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Francois Letexier (Francia).

VAR: Marco Di Bello (Italia).

Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Willy Semedo; Livramento. DT: Bubista.

Arabia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al Tambakti, Nawaf Boushal; Sultan Madash, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsari; Mohamed Kanno, Firas Al-Braikan. DT: Georgios Donis.

Cambio en el primer tiempo: 33m. Ali Lajami por Hassan Al Tambakti (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Musab Al-Juwayr por Abdullah Alkhabibari (A); 16m. Nuno Da Costa por Willy Semedo (CB) y Helio Varela por Livramento (CB); 21m. Mohammed Al-Shamat por Salem Al Dawsari (A) y Abdullah Al-Hamdan (A); 26m. Laros Duarte por Jamiro Monteiro (CB) y Garry Rodrigues por Ryan Mendes (CB); 37m. Moteb Al-Harbi por Nawaf Boushal (A); 48m. Steven Moreira por Wagner Pina (CB).

Fuente: Noticias Argentinas

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