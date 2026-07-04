Brasil y la Noruega de Haaland se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026

El partido se llevará a cabo a las 17 en el MetLife Stadium de New Jersey se podrá ver a través de TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.

Brasil llega a este encuentro luego de un agónico triunfo por 2-1 sobre Japón, en un encuentro donde se fue al entretiempo en desventaja y que pudo darlo vuelta recién en el complemento gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Previamente, en la fase de grupos, los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti terminaron primeros en su zona producto de los triunfo 3-0 sobre Haití y Escocia, además del empate 1-1 con Marruecos.

La gran estrella del combinado brasilero en lo que va de este Mundial es Vinícius Jr., quien se lució con cuatro goles en igual cantidad de partidos.

Del otro lado estará Noruega, una selección que mostró un altísimo nivel en este Mundial y se presenta como una seria amenaza para la “Verdeamarelha”.

Los noruegos finalizaron segundos en el Grupo I producto de las victorias sobre Irak y Senegal y la derrota con Francia en un encuentro donde jugaron con mayoría de suplentes.

En los 16avos de final, el combinado del país europeo sufrió muchísimo para derrotar 2-1 a Costa de Marfil.

El as de espadas de Noruega es el delantero Erling Haaland, quien convirtió cinco goles en los primeros cuatro partidos e incluso se ilusiona con terminar como máximo artillero en la presente Copa del Mundo.

México e Inglaterra se enfrentan en el Estadio Azteca

Más tarde, a las 21, se disputará el segundo partido del día, cuando México se enfrente con Inglaterra en un muy atractivo encuentro que se disputará en el mítico Estadio Azteca.

México llega a este encuentro como una de las selecciones más sólidas en lo que va de este Mundial, ya que ganaron sus cuatro partidos y no recibieron ni un gol.

Inglaterra, por su parte, terminó primero en el Grupo L, donde derrotó a Croacia y Panamá e igualó con Ghana, mientras que en los 16avos de final sufrió muchísimo para ganarle a la República Democrática del Congo.

Fuente: Noticias Argentinas

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