Marruecos goleó 3-0 a Canadá y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

Los autores de los goles del encuentro que se llevó a cabo en el Houston Stadium fueron los delanteros Azzedine Ounahi (por duplicado) y Soufiane Rahimi.

Canadá tuvo un inicio mucho mejor que el de sus rivales, ya que salió mucho más decidida y rápidamente comenzó a generar situaciones. La primera fue a los cuatro minutos con un buen pase que recibió el delantero Jonathan David dentro del área, aunque quiso definir con muy poco ángulo y el arquero marroquí Bono tapó sin mayores inconvenientes.

La más clara para Canadá se dio a los 10 minutos, cuando Tani Oluwaseyi quedó mano a mano con Bono, pero este último volvió a lucirse con una gran atajada para mantener la igualdad.

A partir de allí Marruecos logró acomodarse un poco y empezar a desactivar los ataques canadienses, aunque seguía sin ideas para generar peligro en el área rival.

En el segundo tiempo, Marruecos le hizo pagar carísimo la falta de eficacia a Canadá, ya que rápidamente abrió el marcador cuando corrían solo cinco minutos a través de Ounahi, quien definió en el borde del área tras un gran pase de Hakimi en una jugada preparada de tiro libre.

Pese a la insistencia de los canadienses, Marruecos pudo liquidar el encuentro a los 37 minutos del complemento, cuando Ounahi estiró la ventaja tras recibir dentro del área por parte de Brahim Díaz.

Finalmente, Rahimi estampó el 3-0 definitivo al definir luego de una contra perfecta de los marroquíes el cronómetro ya marcaba los 52 minutos de la segunda mitad.

De esta manera, Marruecos consiguió meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se cruzará con Francia o Paraguay.

Síntesis:

Estadio: Houston Stadium

Árbitro: Michael Oliver (Ing)

VAR: Jarred Gillett (Aus)

Canadá: Maxime Crépeau; Richie Laryea, Moise Bombito, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston; Ali Ahmed, Stephen Eustáquio, Niko Sigur, Tajon Buchanan; Tani Oluwaseyi y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Marruecos: Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Redouane Halhal, Issa Diop, Achrak Hakimi; Neil El Ainaoui, Ayyoub Bouaddi; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Goles en el segundo tiempo: 5m. y 37m. Azzedine Ounahi (M) y 52m. Soufiane Rahimi (M).

Cambio en el primer tiempo: 22m. Soufiane Rahimi por Ismael Saibari (M).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Cyle Larin por Tani Oluwaseyi (C), Sofyan Amrabat por Ayyoub Bouaddi y Chemsdine Talbi por Bilel El Khanouss (M), 33m. Jacob Shaffelburg por Richie Laryea y Promise David por Ali Ahmed (C) y 42m. Jonathan Osorio por Niko Sigur y Jayden Nelson por Tajon Buchanan (C), y Samir El Mourabet por Azzedine Ounahi y Marwane Saadane por Issa Diop (M).

Fuente: Noticias Argentinas

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