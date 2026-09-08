En el Juan Jorge Stauber se juega una final que puede definir el campeonato

El estadio Juan Jorge Stauber será escenario este miércoles de un partido que puede marcar la definición del Torneo Apertura Eduardo Barbosa. Juventud Urdinarrain recibirá a Juventud Unida en un encuentro de enorme trascendencia, con el campeonato como principal protagonista.

El Liebrero llega a esta instancia aguardando la resolución del Tribunal de Penas respecto de la protesta presentada por la mala inclusión de Brian Izaurralde en el partido que Camioneros y Juventud Urdinarrain igualaron 0 a 0 la semana pasada. Si el Tribunal falla a favor del conjunto de Urdinarrain y le otorga los dos puntos, quedará a solamente cinco unidades de Juventud Unida, con seis puntos todavía en juego.

En ese escenario, los dirigidos por Daniel Waldner saben que tienen una gran oportunidad: con sumar un punto en los dos partidos que le quedan, serán campeones. Pero enfrente estará un Juventud Urdinarrain que necesita ganar este miércoles y también quedarse con el clásico ante Deportivo Urdinarrain, que se disputará el próximo miércoles, para mantener viva la ilusión de dar la vuelta olímpica.

Por eso, el partido tendrá todos los condimentos de una verdadera final. Juventud Unida buscará conseguir el resultado que le permita acercarse definitivamente al título, mientras que el Liebrero irá por una victoria que le dé vida a la definición.

El conjunto local tendrá varias bajas importantes. No podrán estar Lucas Quinteros, Alex Villa Brites y Luciano Paredes, todos por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Gabriel Thea tampoco será de la partida debido a una lesión.

Por el lado del Albiceleste, la buena noticia será el regreso de Agustín Solís, quien ya cumplió la fecha de suspensión y estará nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

Todo está preparado para un partido de dientes apretados, con mucha tensión y seguramente un gran acompañamiento de público. El Juan Jorge Stauber promete vivir una noche especial, con Juventud Unida buscando el punto que le permita festejar el campeonato y Juventud Urdinarrain intentando mantener encendida la ilusión de quedarse con el Eduardo Barbosa con una gran arremetida final, cómo la del año pasado, esa vez ante Central Larroque.

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