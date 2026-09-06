Juventud Unida va por otro paso firme en el Regional Amateur

Juventud Unida afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Regional Amateur de fútbol. Desde las 15:30, el equipo de Daniel Waldner visitará a Parque Sur en el estadio Puerto Viejo de Concepción del Uruguay, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona 7. Será transmisión de Radio Máxima, además lo podrás ver por el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El partido será dirigido por Rodrigo Lezcano Garcilano, árbitro perteneciente a la Liga de Victoria.

El Decano llega con el ánimo en alza luego de comenzar el certamen con una victoria ante Achirense, mientras que Parque Sur también tuvo un estreno positivo: derrotó como visitante a Sauce, en Colón, por 2 a 1. De esta manera, ambos equipos llegan a este compromiso con tres puntos y la posibilidad de quedar muy bien posicionados en la pelea por la clasificación.

Para este encuentro, Juventud tendrá algunas modificaciones. En el arco hará su debut el paraguayo Francisco Peralta, quien reemplazará a Franco Lopresti. Además, Bruno García ocupará el lugar del suspendido Luciano Pizarro, mientras que Santiago Benítez ingresará en la mitad de la cancha. Este movimiento hará que Facundo Maldonado pase a desempeñarse en la saga central.

Un escenario conocido

Parque Sur es un viejo conocido para Juventud Unida, especialmente en los últimos años de competencia regional. El conjunto de Gualeguaychú ya enfrentó en varias oportunidades a los de Concepción del Uruguay en este tipo de torneos y cuenta con un antecedente favorable jugando en el Puerto Viejo.

En el primer enfrentamiento disputado allí, Juventud consiguió la victoria, mientras que los dos últimos encuentros terminaron igualados. El más reciente fue un 0 a 0 disputado bajo una intensa lluvia durante gran parte del partido.

Los de Concepción de lUruguay no incorporaron una gran cantidad de refuerzos para esta competencia, pero apuesta a la base del plantel que viene trabajando desde hace tiempo y a la experiencia de un equipo que conoce perfectamente este tipo de partidos.

Comienza una seguidilla de tres visitas

El partido ante Parque Sur marcará además el comienzo de una exigente seguidilla de tres encuentros fuera de casa para Juventud Unida. Luego de visitar Concepción del Uruguay, el Decano deberá viajar a Colón para enfrentar a Sauce y, en el comienzo de la segunda rueda, volverá a jugar como visitante en colonia Las Achiras ante Achirense.

Recién después llegará el cierre de la fase de grupos con dos partidos consecutivos en condición de local.

En ese contexto, sumar en el Puerto Viejo será fundamental. Juventud sabe que una victoria le permitiría dar un paso enorme hacia su objetivo, pero también que no perder en una cancha siempre complicada sería un resultado importante para seguir alimentando la ilusión de clasificación.

Ficha técnica:

Cancha: Parque Sur

Hora de comienzo: 15:30 hs

Juez: Rodrigo Lezcano Garcilano

Asistentes: Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños

PARQUE SUR

Alan Heidenreij

Franco Dellagiustina, Jorge López, Facundo Martínez e Ignacio Rondoni

Damián Perujo, Maximiliano Suárez, Thiago Guardia y Nicolás Escalada

Felipe Acosta y Juan Cruz Guardia

DT: Juan José Blanc

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Facundo Maldonado, Bruno García, Federico López

Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Santiago Benítez, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

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