Independiente recibe a Talleres de Córdoba, en busca de la recuperación

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Independiente llega a este encuentro en un flojo momento, ya que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y además viene de caer en la fecha anterior 2-1 frente a Instituto en Córdoba.

Es por esto que los dirigidos por Gustavo Quinteros marchan octavos en la Zona A y si bien están en puestos de clasificación a los playoffs, no pueden seguir dejando puntos en el camino.

Talleres de Córdoba, por su parte, tampoco atraviesa un gran momento debido a que gano solo uno de sus cuatro partidos, aunque está un poco más arriba que Independiente en la Zona B, en la sexta colocación con 15 unidades.

En la última fecha, los dirigidos por Carlos Tevez igualaron sin goles ante Belgrano en el clásico cordobés.

En los últimos enfrentamientos se puede observar un claro dominio de Talleres de Córdoba, que ganó tres de los cinco cruces previos, mientras que Independiente se impuso en uno e igualaron el restante.

Posibles formaciones:

Independiente - Talleres de Córdoba

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 20. TV: ESPN Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matías Catalán, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Fuente: Noticias Argentinas

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