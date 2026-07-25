Huracán le ganó a Banfield en la primera fecha del Torneo Clausura 2026

El único gol de la noche fue convertido por el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, a los 20 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el “Globo” llega al undécimo lugar de la tabla anual, con 25 puntos y a una unidad de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, mientras que el equipo que dirige Pedro Troglio es 24° con apenas 18 puntos en 17 partidos.

En la próxima fecha, el elenco del entrenador Diego Martínez visitará a Independiente Rivadavia, el jueves 30 de julio a las 19:00, mientras que el “Taladro” será local ante Sarmiento, el martes 28 y en el mismo horario.

La primera llegada del partido fue del local, antes del primer minuto, con un mano a mano de Juan Bisanz por izquierda con el arquero Facundo Sanguinetti, en el que el guardameta pudo meter un manotazo bajo para robarle la pelota.

A los cinco minutos, Óscar Cortés enganchó hacia adentro para permitir y habilitar la trepada de César Ibáñez, que sacó un remate bajo en el que se volvió a imponer Sanguinetti, que contuvo con las piernas.

En 16 minutos, Bisanz recibió un centro atrás desde la izquierda y pudo rematar, pero su tiro fue bloqueado y se fue al tiro de esquina.

Banfield tuvo su primer acercamiento a los 17 minutos, en una jugada en la que David Zalazar ganó de cabeza, eludió hacia adentro y sacó un zurdazo bajo al primer palo, al que le faltó precisión.

Cortés volvió a generar peligro en 33 minutos, con un remate de rastrón desde afuera del área, que obligó la estirada de Sanguinetti, sobre su poste derecho, para detener.

Un minuto más tarde, Ignacio Pais se quedó con el rebote de un córner al primer palo y remató de primera, aunque tuvo que definir retrocediendo y por eso su tiro se fue alto.

A los 37 minutos, una pelota alta habilitó a Cortés, que gambeteó a Santiago López García y buscó sorprender con un tiro al primer palo, al que Sanguinetti llegó sin dar rebote.

El primer acercamiento del segundo tiempo fue del “Taladro”, a los cinco minutos, con una combinación entre Lautaro Gómez y López García, en la que el número “10” definió a colocar desde el borde del área, con un tiro que quedó en manos del arquero Hernán Galíndez.

En 12 minutos, Facundo Kalinger pudo controlar y sacar un remate cruzado, que también fue detenido por el arquero de Banfield.

A los 16 minutos, un gran pase filtrado de Cortés dejó mano a mano a Bisanz por el costado izquierdo pero Sanguinetti volvió a salvar a su equipo, al tapar con la pierna derecha luego de achicar.

Cuatro minutos después el “Globo” pudo, finalmente, abrir el marcador, luego de un córner al segundo palo para Jordy Caicedo, que le ganó la posición a Nicolás Meriano y definió entre las piernas del arquero rival, para el 1-0.

En 29 minutos, un contraataque del local terminó en un nuevo pase filtrado hacia la izquierda para el colombiano Óscar Cortés, que buscó esta vez rematar al segundo palo pero también chocó con la humanidad de Sanguinetti, que achicó los espacios y se impuso por enésima vez.

Banfield tuvo su mejor acercamiento en el cuarto minuto de descuento, cuando un centro con efecto al segundo palo de Federico Medina habilitaba a Federico Anselmo, que no la alcanzó a puntear, y Galíndez pudo ponerle el cuerpo para quedarse con una pelota que se cerraba contra el arco.

Fuente: Noticias Argentinas

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