Boca hizo pesar la localía y le ganó a O’Higgins por 1 a 0 por copa Sudamericana

El único gol del partido fue convertido por el delantero Miguel Merentiel, con un mano a mano aprovechado en 43 minutos de la primera parte.

Así, el equipo al que ha regresado el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena alcanzó su segunda victoria en igual cantidad de partidos en este ciclo y cerrará la serie visitando al conjunto chileno este jueves 30 de julio a las 21:30 (horario argentino), en búsqueda de clasificar a los octavos de final, instancia en la que lo espera Recoleta de Paraguay.

A los cinco minutos de la primera parte, un pase largo fue bajado de cabeza por Arnaldo Castillo para el disparo de primera de Francisco González, que quiso colocar un remate de emboquillada, que terminó sobre el techo del arco.

El conjunto chileno llegó con mucho peligro a los 21 minutos, con una nueva pelota bajada por Castillo que habilitó a Martin Sarrafiore, cuyo remate de primera desde el borde del área generó una gran tapada de Álvaro Montero, para sacar un disparo bajo sobre su poste izquierdo.

A los 30 minutos se dio el primer acercamiento claro de Boca, con una gambeta por izquierda de Sebastián Villa y posterior remate cruzado, que se fue apenas ancho por el segundo palo.

En 43 minutos del primer tiempo, un excelso pase filtrado de Leandro Paredes dejó mano a mano a Miguel Merentiel, que encaró al guardameta Omar Carabalí y lo superó con un remate suave y abriendo el pie derecho para el 1 a 0 de los dirigidos por el “Vasco” Arruabarrena.

La primera llegada del complemento fue del conjunto chileno, mediante un remate lejano de Sarrafiore que salió alto pero centralizado y fue detenido por Montero.

Boca tuvo su primer acercamiento de la segunda parte cuando iban 17 minutos, con un centro desde la izquierda que cayó al punto del penal, donde lo esperaba Santiago Ascacibar, que no pudo darle potencia a su remate, por lo que terminó en manos de Carabalí.

A los 22 minutos, un córner al borde del área chica habilitó el cabezazo de Bryan Robledo, que salió alto y muy desviado por encima del travesaño.

En 35 minutos de la segunda parte, un intento de remate al segundo palo de Alan Velasco se desvió en el pie de un marcador y ganó altura, por lo que el guardameta del conjunto chileno tuvo que estirarse hacia atrás para poder despejar la pelota.

Síntesis:

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pávez, Felipe Faundez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Robledo, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Gol en el primer tiempo: 43m. Miguel Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Santiago Ascacibar por Tomás Aranda (B); 25m. Tomás Avilés por Juan Leiva (O) y Bastián Yáñez por Bryan Rabello (O); 33m. Malcom Braida por Dylan Gorosito (B) y Alan Velasco por Leonel Flores (B); Nicolás Garrido por Alan Robledo (O) y Martín Maturana por Martín Sarrafiore (O); 37m. Thiago Vecino por Arnaldo Castillo (O); 45m. Kevin Zenón por Sebastián Villa (B).

Fuente: Noticias Argentinas

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