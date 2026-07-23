Belgrano le ganó a Rosario Central en el regreso del fútbol argentino

Los goles del local fueron convertidos por Nicolás Fernández y Francisco González Metilli, a los 35 minutos del primer tiempo y 42 del segundo, respectivamente, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por Julián Fernández, a los 32 del complemento.

Con resultado positivo, el reciente campeón del fútbol argentino vivió un momento inolvidable al poder ofrecerle la copa a su gente y en su estadio, luego de vencer a River en la final del Apertura 2026 en el recinto Mario Alberto Kempes, con un partido histórico que bordó su primera estrella.

La primera llegada fue de Rosario Central, a los siete minutos, cuando Tomás Badaloni se quedó con un pase atrás impreciso de la defensa rival y pudo encarar a Manuel Vicentini, aunque su remate se fue ancho por el segundo palo.

Apenas un minuto después, un contraataque dejó mano a mano a Nicolás “Uvita” Fernández, quien no pudo superar a Jeremías Ledesma, que achicó y contuvo en dos tiempos.

Belgrano volvió a llegar a los 20 minutos, con un remate desde el vértice izquierdo de Franco “Mudo” Vázquez, que Ledesma pudo manotear para despejar por encima del travesaño.

El primer gol de la noche fue del último campeón del fútbol argentino, a los 35 minutos, con una excelente pared entre el “Mudo” Vázquez y el “Uvita” Fernández, que permitió que el atacante definiera de primera para el 1-0.

En siete minutos de la segunda parte, Vicente Pizarro recibió un pase atrás en la medialuna del área y buscó el ángulo izquierdo de Vicentini, que se estiró de gran forma para poder detener la pelota.

La visita volvió a llegar con peligro a los 23 minutos de la segunda parte, cuando Emanuel Coronel corrió en paralelo a la línea de fondo para meterse al área, con dos caños en el camino, y sacó un remate que pegó en el palo izquierdo del arquero campeón.

Cinco minutos después, Badaloni pivoteó para la llegada de Di María, que tuvo que rematar de primera desde una posición cercana al punto del penal, aunque no agarró bien una pelota que salió débil y fue despejada con la pierna izquierda por Vicentini.

Rosario Central pudo empatar el encuentro, finalmente, a los 32 minutos, con un córner en el que Gastón Ávila ganó de cabeza y permitió que Julián Fernández empujara de primera al gol.

El local volvió a ponerse en ventaja diez minutos después, mediante un excelente disparo desde afuera del área de Francisco González Metilli, cuyo zurdazo entró por el palo derecho de Ledesma.

Fuente: Noticias Argentinas

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