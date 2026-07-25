Luego del golpazo recibido en la Copa Argentina, River recibe a Barracas Central en el Torneo Clausura

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría.

River llega a este inicio de Torneo Clausura envuelto en dudas, luego del durísimo e inesperado inicio de semestre, ya que cayó 3-1 ante Aldosivi de Mar del Plata para quedarse eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.

El "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet, estuvo muy cerca de quedarse con el título el semestre pasado en el Torneo Apertura, donde alcanzó la final y estuvo en ventaja hasta muy cerca del final. Sin embargo, en los últimos minutos Belgrano de Córdoba logró dar vuelta la historia para dejar a los de Núñez con las manos vacías.

Además del Torneo Clausura, el otro objetivo de River durante este semestre será la Copa Sudamericana, competición que ya ganó en el 2014 de la mano de Marcelo Gallardo, en el que sería el inicio del ciclo más ganador de su historia.

Barracas Central, por su parte, tuvo un muy flojo primer semestre de año, donde no pudo clasificar a los playoffs en el Torneo Apertura porque finalizó en la novena colocación, mientras que en la Copa Sudamericana, donde tuvo su primera participación en una competición internacional, se despidió en la primera fase tras quedar último en el Grupo G.

Posibles formaciones:

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 19:15. TV: TNT Sports Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Fuente: Noticias Argentinas

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