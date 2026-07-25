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Ángel Correa firmó con River hasta 2029 y fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo

River oficializó este lunes la incorporación de Ángel Correa, quien firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y quedó formalmente presentado como nuevo jugador del conjunto de Núñez.

25 Jul, 2026, 00:13 AM
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El anuncio fue realizado por la institución a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del delantero junto al presidente del club, Stefano Di Carlo, con el mensaje: "Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate".

La confirmación llegó luego de que River alcanzara un acuerdo con Tigres de México por la transferencia definitiva del atacante. Tras superar con éxito la revisión médica, Correa estampó la firma y comenzará una nueva etapa en el fútbol argentino.

A sus 31 años, el ex San Lorenzo afrontará el cuarto club de su carrera profesional. Debutó en el "Ciclón", donde ganó el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014, antes de dar el salto al Atlético de Madrid. En el conjunto español permaneció más de una década y conquistó la Europa League 2018, la Supercopa de Europa 2018 y La Liga 2020/21.

Su último paso fue por Tigres de México, donde disputó 54 partidos y tuvo un destacado rendimiento con 23 goles y 13 asistencias, números que despertaron el interés de River para concretar su regreso al fútbol argentino.

Además, Correa fue parte del exitoso ciclo de la Selección argentina de Lionel Scaloni, con la que conquistó la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022. Ahora buscará aportar su experiencia y jerarquía al equipo de Marcelo Gallardo en los desafíos que afrontará el club durante la temporada.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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