Con el debut del campeón Belgrano, se pone en marcha el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol

El "Pirata Cordobés", que viene de conseguir el primer título de su historia en Primera División luego de ganarle en una agónica final del Torneo Apertura a River, comenzará su camino con un duro partido frente a Rosario Central.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:30 en el Estadio Julio César Villagra, contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Rosario Central, por su parte, viene de ser uno de los animadores en el Torneo Apertura, donde protagonizó (nuevamente) una de las grandes polémicas en un partido ante Racing, para luego quedar eliminado en semifinales frente a River.

A la misma hora, también a las 19:30, Sarmiento tendrá un más que complicado debut cuando reciba en el Estadio Eva Perón de Junín a Argentinos Juniors, mientras que a las 21:45 Defensa y Justicia se enfrentará con Aldosivi de Mar del Plata en Florencio Varela.

En lo que respecta a los grandes, el primero de ellos en salir a la cancha será Racing, que ahora con Juan Pablo Vojvoda como director técnico recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Además, el sábado River recibirá a Barracas Central y San Lorenzo visitará a Lanús, mientras que el domingo Independiente y Boca jugarán como visitantes frente a Estudiantes de La Plata y Deportivo Riestra, respectivamente.

El cronograma y horarios de la primera fecha del Torneo Clausura

Jueves 23/7:

Sarmiento - Argentinos Juniors a las 19:30

Belgrano de Córdoba - Rosario Central a las 19:30

Defensa y Justicia - Aldosivi a las 21:45

Viernes 24/7:

Gimnasia de Mendoza - Central Córdoba (Santiago del Estero) a las 16:45

Racing - Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19

Vélez - Instituto de Córdoba a las 19

Platense - Unión de Santa Fe a las 21:15

Huracán - Banfield a las 21:15

Sábado 25/7:

Estudiantes de Río Cuarto - Tigre a las 14:45

Newell´s - Talleres de Córdoba a las 17

River - Barracas Central a las 19:15

Lanús - San Lorenzo a las 21:30

Domingo 26/7:

Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 15

Estudiantes de La Plata - Independiente a las 17:15

Deportivo Riestra - Boca a las 19:30

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL