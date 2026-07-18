Independiente rescató un empate ante Juventud Urdinarrain en el único partido de la fecha

En el único partido disputado este fin de semana por la decimoséptima fecha del Torneo Eduardo Barbosa, Independiente y Juventud Urdinarrain igualaron 1 a 1 en un encuentro intenso y cambiante. Darío Muñoz adelantó al conjunto visitante en la primera etapa, mientras que Valentín Cepeda, con un cabezazo en el tramo final del complemento, decretó el empate para el Rojo.

El Liebrero comenzó mejor, manejando la pelota en la mitad de la cancha con Esteban Bogliacino como eje del juego, aprovechando las proyecciones de Mirko Martínez y Darío Muñoz para abastecer al delantero Gabriel Thea.

Con el correr de los minutos, Independiente equilibró el desarrollo gracias al crecimiento futbolístico de Emanuel Olano y Valentín Calveyra, aunque sin generar demasiado peligro sobre el arco defendido por Miguel Lemos.

A los 13 minutos llegó la apertura del marcador. Una desinteligencia defensiva del Rojo fue aprovechada por Darío Muñoz, que ingresó por el sector izquierdo y definió con precisión ante la salida de Nicolás Migueles para establecer el 1 a 0.

El equipo dirigido por Diego Collazo reaccionó y estuvo muy cerca de la igualdad tras un tiro libre que Lemos no pudo contener. Emanuel Olano capturó el rebote, pero su remate se fue apenas por encima del travesaño.

Independiente dominó gran parte del primer tiempo, aunque se encontró con una defensa visitante muy sólida, organizada por Cristian Wernly. Juventud Urdinarrain apostó al contragolpe y llegó a convertir el segundo mediante un cabezazo de Rodrigo Ayende, pero la acción fue invalidada por posición adelantada a instancias del asistente Maximiliano Romañana.

En el complemento el juego se volvió más disputado y friccionado. Independiente insistió en busca del empate, que finalmente llegó a los 34 minutos. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Valentín Cepeda entre varias piernas, metió el zurdazo algo defectuoso para descolocar a Lemos para marcar el 1 a 1 definitivo.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta. Gabriel Thea tuvo dos claras oportunidades para darle el triunfo al Liebrero, pero en ambas respondió de gran manera Nicolás Migueles, que sostuvo el empate con intervenciones decisivas y evitó la caída de su equipo.

Con este resultado, Independiente y Juventud Urdinarrain repartieron puntos en el único compromiso del fin de semana correspondiente a la 17ª fecha del Torneo Eduardo Barboza. El resto de la jornada se jugará el próximo domingo 26 en los mismos escenarios y mismos horarios designados para este domingo

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Nicolás Vergara

Asistentes: Maximiliano Romañana y Valeria Zárate

INDEPENDIENTE

Nicolás Migueles

Ignacio Espinosa, Luciano Barreto, Mauricio Covato, Ramiro Beltzer

Valentín Calveyra, Cain Comparada, Valentín Cepeda Marco Guilletti

Emanuel Olano, Fabián Bonzi

DT: Diego Collazo

JUVENTUD URDINARRAIN

Miguel Lemos

Gastón Palacios, Roberto Morales, Luciano Paredes, Axel Villa

Mirko Martínez, Alexis Bogliacino, Román Arenas, Darío Muñoz

Rodrigo Ayende, Gabriel Thea

DT: Cristian Wernly

Goles: Pt: 13’ Darío Muñoz (JU), 34’ Valentín Cepeda (I)

Cambios: St: 8’ Heber Sack por Muñoz (JU). 16’ 15’ Marcos Bustos por Covato (I), 16’ Valentín Beltzer x Olano (I), 16’ Thomas Muller por Calveyra (I), 18’ Julio Muñoz por Ayende (JU), 22’ Elías Labal por Martínez (JU), 35’ Martiniano Giménez por Bonzi (I), 39’ Andrés González por Cepeda (I)

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