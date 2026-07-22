Lanús hizo pesar la localía y le ganó a Cienciano en la Copa Sudamericana

Franco Watson abrió el marcador, a los 34 minutos de la primera parte, mientras que Ramiro Carrera sentenció el partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el cuarto minuto de descuento del complemento.

Además, el local tuvo que sostener el triunfo con un hombre menos a partir de la expulsión de Lucas Besozzi, que vio la roja a los 15 minutos de la segunda etapa.

Con la victoria, el equipo que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino cerrará la serie visitando al conjunto peruano este miércoles 29 de julio a las 21:30 (horario argentino), en búsqueda de clasificar a los octavos de final, instancia en la que lo espera Botafogo de Brasil.

El partido no tuvo llegadas de peligro hasta los 33 minutos, con un tiro libre de Alejandro Hohberg que buscaba el ángulo izquierdo del guardameta Nahuel Losada, pero su remate salió sin fuerza y fue contenido por el arquero.

Un minuto más tarde, en el contrataque de la pelota parada previa, un centro atrás de Lucas Besozzi le quedó a Franco Watson, que pudo controlar y cruzar un derechazo bajo, para el 1-0.

En 41 minutos, Eduardo Salvio recibió de espaldas dentro del área grande y jugó atrás para la llegada de Agustín Cardozo, cuyo remate de primera salió alto y potente, aunque desviado por encima del travesaño.

Ya en tiempo cumplido, un pase atrás hacia el arquero Ítalo Espinoza quedó corto y permitió que Yoshan Valois rematara desde un costado del área, aunque tenía poco ángulo y su disparo se fue por el segundo palo.

Cienciano tuvo la primera llegada clara de la segunda mitad, a los seis minutos, con un centro al primer palo de Marcos Martinich que fue cabeceado por Carlos Garcés, con un disparo apenas desviado.

Cuando iban 10 minutos, Ramiro Carrera quedó mano a mano, aunque sacó un remate muy suave y a las manos de Espinoza, que detuvo sin problemas.

Cinco minutos después, un duro pisotón de Besozzi sobre la tibia de Gerson Barreto generó su expulsión, luego de la revisión en el VAR.

Lanús no pudo volver a llegar con peligro hasta los 39 minutos, con una pelota bombeada que permitió que Carrera controle de pecho y encare al arquero Espinoza, que achicó a tiempo y evitó que el exjugador de Gimnasia pueda definir.

En el cuarto minuto de descuento, un remate lejano de Matías Sepúlveda fue despejado por Espinoza, aunque dejó un rebote que le quedó a Carrera, que esta vez pudo superar al arquero rival y marcar el 2-0 final.

Síntesis:

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

VAR: Carlos Orbe (Ecuador).

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Carlos Garcés, Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.

Gol en el primer tiempo: 34m. Franco Watson (L).

Gol en el segundo tiempo: 49m. Ramiro Carrera (L).

Incidencia en el segundo tiempo: 15m. Lucas Besozzi expulsado (C).

Cambio en el primer tiempo: 39m. Carlos Cabello por Ademar Robles (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Ramiro Carrera por Franco Watson (L); 23m. Didier La Torre por Marcos Martinich (C); 30m. Allan Wlk por Yoshan Valois (L); 37m. Matías Succar por Santiago Arias (C); 40m. Dylan Aquino por Eduardo Salvio (L) y Felipe Peña Biafore por Agustín Cardozo (L), 44m. Matías Sepúlveda por Agustín Medina (L).

Fuente: Noticias Argentinas

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