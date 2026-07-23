Argentinos Juniors le ganó a Sarmiento sobre la hora en su debut en el Torneo Clausura 2026

El conjunto de la Paternal ganó con tantos de Alan Lescano, Sebastián Prieto y Diego Porcel, a los 2, 12 y 45 minutos de la segunda parte.

Por su lado, para el local habían convertido Junior Marabel, a los 30 del primer tiempo, y Renzo Orihuela, cuando iban 23 minutos de la segunda mitad.

Además, el conjunto que dirige Nicolás Diez se quedó con un hombre menos poco después del gol que sentenció el resultado, ya que Porcel festejó sacándose la camiseta y ya tenía una amarilla.

La victoria permitió que el “Bicho” trepe, de forma parcial, a la segunda posición de la tabla anual, mientras que los dirigidos por Facundo Sava permanecen en la lucha por la permanencia, a 14 puntos de la zona roja en la clasificación anual y con un promedio de 0.989, el peor equipo de los que dividen por tres campañas.

Sarmiento se puso en ventaja a los 30 minutos de la primera etapa, cuando un control de pecho de Pablo Magnin, de espaldas al arco, le permitió girar y habilitar a Marabel, que se fue mano a mano y definió abriendo el pie derecho para vencer a Cortes para el 1 a 0 parcial.

La visita pudo igualar apenas comenzado el complemento, a los dos minutos, con una excelente definición de Alan Lescano, que recibió un pase alto e incómodo pero tuvo la destreza para girar en el aire mientras se dejaba caer, con un disparo similar a una chilena que superó al arquero rival y puso el 1-1.

Solo 10 minutos después, el propio Lescano pudo rematar en la puerta del área, pero el guardameta Mauricio Arboleda, que estaba adelantado, pudo despejar el remate con la mano derecha. De todas formas, el rebote le quedó a Prieto, que definió de primera y puso el 2 a 1 para el bicho colorado.

El conjunto juninense volvió a igualar en 23 minutos, con un gran centro al segundo palo de Cristian Zabala para el cabezazo de Renzo Orihuela, que le cambió el poste a la pelota y pudo poner el 2-2.

Con tiempo cumplido, Diego Porcel fue dejado mano a mano por el costado izquierdo, definió por debajo del achique del arquero rival y puso el 3-2 final para Argentinos Jrs, aunque dejó a su equipo con 10 hombres al festejar sacándose la camiseta, con una amarilla previa.

Fuente: Noticias Argentinas

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