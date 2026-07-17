Racing goleó a Defensa y Justicia en el debut de Vojvoda y pasó a octavos de la Copa Argentina 2026

El conjunto de Avellaneda ganó con tantos de Matko Miljevic, a los cuatro minutos; Marcos Rojo, de penal a los 31 minutos; Santiago Sosa, a los 12 de la segunda parte y Adrián Martínez, a los 42 minutos.

Además, el tanto del descuento había sido marcado por Leandro Fernández, cuando se cumplían seis minutos del complemento.

El triunfo clasificó al equipo del entrenador Juan Pablo Vojvoda, en su debut al mando de la “Academia”, a los octavos de final de la copa nacional, instancia en la que lo espera Belgrano, vigente campeón del fútbol argentino, con fecha, horario y estadio a confirmar.

Racing abrió el marcador en la primera jugada de peligro de la noche, a los cuatro minutos, cuando Matko Miljevic se quedó con una pelota suelta al borde del área y sacó un gran remate pinchado que sorprendió al guardameta Lautaro Amade y entró por su ángulo izquierdo.

Defensa tuvo su primer acercamiento a los seis minutos, con un pase largo que habilitó a Juan Gutiérrez por derecha, quien aprovechó una desatención defensiva para llegar hasta el área y sacar un derechazo bajo que Facundo Cambeses pudo desviar.

El “Halcón” volvió a llegar cuando iban 12 minutos, mediante un buen centro bombeado desde la derecha de David Barbona para el cabezazo de Agustín Hausch, que no tuvo precisión.

El propio Barbona generó peligro nuevamente a los 24 minutos de la primera mitad, con un avance desde el centro hacia la derecha y remate de media distancia que salió cruzado y no se fue lejos del poste derecho de Cambeses.

En 31 minutos de la primera parte, Ezequiel Cannavo fue derribado sobre el costado derecho del área y generó un penal, que se encargó de ejecutar Marcos Rojo. El defensor metió un buen zurdazo alto y amplió la diferencia en el marcador.

En el primer minuto de descuento, un centro al segundo palo habilitó el cabezazo de Lucas Souto, que no consiguió bajar la altura de la pelota y vio cómo la misma se iba por encima del travesaño.

El equipo que dirige Julio César Vaccari descontó en el sexto minuto del segundo tiempo, cuando un centro rasante desde la izquierda cruzó toda el área y le llegó a Leandro Fernández, que abrió el pie para acomodar la pelota contra un palo.

Racing volvió a ampliar la ventaja a los 12 minutos, con un centro flotado al segundo palo de Matías Zaracho para la aparición de Santiago Sosa, que puso el 3-1 con un frentazo efectivo.

La “Academia” tuvo un nuevo penal once minutos después, luego de una mano del defensor Damián Fernández sobre la línea de gol, aunque el mismo fue desaprovechado por Adrián “Maravilla” Martínez, con un zurdazo a media altura contra el palo derecho de Amade, que pudo llegar.

A los 28 minutos, un córner al primer palo habilitó el remate de volea de Marco Di Cesare, que Amade pudo contener en dos tiempos.

“Maravilla” Martínez se pudo reponer tras su penal errado a los 42 minutos, luego del error conceptual del defensor Héctor Martínez, que quiso despejar hacia el medio una pelota que estaba cerca de controlar su propio arquero y se la dejó al “9”, que simplemente controló y la empujó al gol.

Síntesis:

Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marcos Rojo, Marco Di Cesare, Luis Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matko Miljevic, Matías Zaracho, Santiago Solari; Adrián Martínez. DT: Juan Vojvoda.

Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, Héctor Martínez, Máximo Rodríguez; Julián López, César Pérez, David Barbona; Juan Gutiérrez, Leandro Fernández, Agustín Hausch. DT: Julio César Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 4m. Matko Miljevic (R) y 31m. Marcos Rojo, de penal (R).

Goles en el segundo tiempo: 6m. Leandro Fernández (D); 12m. Santiago Sosa (R), 42m. Adrián Martínez (R).

Incidencia en el segundo tiempo: 23m. Adrián Martínez erra un penal (R).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Jonás Cabrera por Julián López (D) y Domingo Blanco por Agustín Hausch (D); 25m. Ulises Ortegoza por Matko Miljevic (R) y Tomás Conechny por Santiago Solari (R); 29m. Ayrton Portillo por Lucas Souto (D) y Emiliano Cantero por David Barbona (D); 35m. Matías Kranevitter por Matías Zaracho (R), 39m. Ignacio Rodríguez por Luis Espino (R) y Duván Vergara por Alejandro Tello (R).

Fuente: Noticias Argentinas

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