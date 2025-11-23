Central Córdoba superó a San Lorenzo y pasó a los cuartos de final

El encuentro había comenzado adverso para el local por el tanto de Facundo Gulli en el final del primer tiempo, terminó dando un giro dramático en los minutos decisivos con goles de Lucas Varaldo y José Florentín.

San Lorenzo se había puesto en ventaja a los 45 minutos de la etapa inicial con el gol de Gulli, tras un contraataque preciso asistido por Jhohan Romaña. Con la ventaja, el visitante manejó ciertos tramos, aunque el duelo se volvió friccionado, con numerosas faltas, discusiones y un ritmo cortado. En el inicio del complemento, Central Córdoba empezó a presionar más alto y avisó con varios remates desde afuera del área antes de que el VAR tomara un rol determinante.

A los 16 minutos, después de una infracción de Ignacio Perruzzi sobre Varaldo dentro del área, el VAR llamó a Nazareno Arasa que confirmó penal para el “Ferroviario”. El propio Lucas Varaldo se hizo cargo y, con un remate potente a la escuadra izquierda, estableció el 1-1.

Desde allí, el local se animó aún más, mientras San Lorenzo entró en una cadena de amonestaciones que incluyó la doble amarilla y posterior expulsión de Romaña.

En un cierre electrizante, cuando parecía que el partido se iba al alargue, Central Córdoba encontró el gol decisivo. A los 46 minutos, José Florentín conectó un remate cruzado de zurda, tras una asistencia de Santiago Moyano, para sellar el 2-1 definitivo y desatar la euforia en el estadio.

Los minutos restantes fueron un intento desesperado de San Lorenzo por empatar, en donde en medio de un clima tensó, Nery Domínguez vio la roja por una infracción en medio de la cancha.

Con este resultado, Central Córdoba sigue en juego por el campeonato y clasificó a los cuartos de final donde jugará contra el ganador de la serie entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, mientras que San Lorenzo se despide del año con, al menos, el consuelo de haber clasificado a la Copa Sudamericana.

Síntesis:

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Jonathan Galván, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Fernando Martinez; Davis Salazar, Lucas Varaldo, Matías Perelló. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Gol en el primer tiempo: 46m Facundo Gulli (SL).

Goles en el segundo tiempo: 22m Lucas Varaldo (CC), 46m José Florentin (CC).

Cambios en el segundo tiempo: 29m Nery Domínguez por Agustín Ladstatter (SL), 31m Flavio Cabral por Fernando Martínez (CC), 48m Matías Hernández por Ezequiel Cerutti (SL), Andrés Vombergar por Nicolás Tripichio (SL), Yuri Casermeiro por Matías Perelló (CC), Lucas Besozi por Lucas Varaldo (CC).

Expulsados en el segundo tiempo: 26m Jhohan Romaña (SL), 49m Nery Domínguez (SL).

