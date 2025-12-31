El Juego de las Estrellas volvió a brillar en el Julio Colazo

Con un marco más que interesante de espectadores, en la noche de este martes se desarrolló una nueva edición —la tercera— del Juego de las Estrellas en el estadio Julio Colazo de Central Entrerriano, un evento que volvió a reunir a futbolistas locales y figuras con recorrido nacional e internacional.

La jornada comenzó con el partido de los chicos de inferiores que juegan en AFA, quienes derrotaron por 2 a 1 a la Selección Sub 15 de Gualeguaychú, en un encuentro dinámico y bien disputado.

Luego fue el turno del fútbol femenino, con la presencia de jugadoras que actualmente compiten en AFA como Jorgelina Riolfo (Defensa y Justicia), Barbie Tesuri (Tigre), Martina Ojeda (Independiente), Valentina Velázquez —cuyo pase pertenece a River Plate y viene de un préstamo en Independiente— y Valentina Cardinaux, la futbolista de Urdinarrain que recientemente se consagró campeona Sub 19 con Banfield. Enfrente estuvo una selección de Gualeguaychú, en un partido que mostró el crecimiento sostenido del fútbol femenino en la región.

El tercer encuentro de la noche fue protagonizado por los veteranos de Gualeguaychú y Gualeguay, una oportunidad especial para volver a ver en acción a exfutbolistas que dejaron su huella en el fútbol argentino, como Horacio Erpen, Darío Chesini, Juan Sánchez, Iván Bonzi, Damián Benedetti y Carlos Andrade, entre otros.

En el partido de fondo se presentaron las grandes estrellas de la noche. Un equipo contó entre sus filas con el campeón argentino Gastón Benedetti, el campeón de la Copa Colombia Juan Bauzá, además de Martín Ojeda, Claudio Pombo y los hermanos Murillo. Enfrente estuvo el conjunto blanco, que tuvo como principal atracción a Paolo Goltz, ex Boca, Colón de Santa Fe y Gimnasia, quien volvió a Gualeguaychú para ser parte del evento, junto a Diego García, Leandro Larrea y Juan Luis Alfaro.

El encuentro fue entretenido y cambiante, y terminó con triunfo del conjunto blanco por 3 a 2. Juan Luis Alfaro marcó dos goles, mientras que el restante fue un verdadero golazo al mejor estilo Diego Maradona, obra de Cristian “Tata” Curuchet. Para el otro equipo convirtió Martín Ojeda. Tras el pitazo final, muchos chicos aprovecharon para sacarse fotos y pedir autógrafos a sus ídolos, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Además del fútbol, hubo tiempo para los reconocimientos. El primero fue para Gastón Benedetti, campeón con Estudiantes de La Plata, quien recibió una plaqueta entregada por la filial Alberto Sosa Yáñez de nuestra ciudad. También se reconoció a los chicos Sub 13 campeones provinciales, a su cuerpo técnico y al presidente de la Liga Departamental, Daniel Aguilar, cerrando una noche a puro fútbol, emociones y reencuentros.

