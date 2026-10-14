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El Clausura se pone al día entre miércoles y jueves

La tercera fecha del Torneo Clausura “Claudio ‘Lalo’ Romani”, organizado por la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, comenzará a completarse este miércoles con dos encuentros y tendrá su continuidad el jueves con otros tres partidos.

14 Oct, 2026, 00:11 AM
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Crédito: Ig; Gol_Entra
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La tercera fecha del Torneo Clausura “Claudio ‘Lalo’ Romani” comenzará a ponerse al día este miércoles con dos encuentros que tendrán importantes objetivos en juego, tanto en la pelea por los primeros puestos como en la lucha por mantener la categoría.

En el Estadio Municipal, La Vencedora recibirá a Pueblo Nuevo en un partido clave para el conjunto local, que necesita sumar puntos para tomar distancia de Sarmiento en la lucha por evitar la promoción.

Por su parte, en el estadio de Juventud Unida se disputará uno de los duelos más atractivos de la jornada, Juventud Unida y Juventud Urdinarrain. El Decano buscará volver a la victoria luego del empate frente a Defensores del Oeste, mientras que el Liebrero intentará llevarse un resultado positivo en un enfrentamiento que promete intensidad.

La actividad continuará el jueves con tres partidos. En el estadio Teodoro Treisse se jugará el clásico departamental entre Deportivo Urdinarrain y Central Larroque, mientras que Central Entrerriano recibirá a Camioneros en el Julio Colazzo.

Además, en el Estadio Municipal, Sarmiento se medirá con Independiente en otro encuentro importante para las aspiraciones de ambos equipos.

De esta manera, el Clausura tendrá una intensa doble jornada, con puntos fundamentales en juego en las distintas zonas de la competencia y con equipos que buscarán acomodarse en la tabla de posiciones.

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