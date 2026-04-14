Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata recibe a Cusco de Perú

El encuentro, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el chileno José Cabero, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Rodrigo Carvajal.

Estudiantes tuvo un aceptable inicio en esta nueva edición de la Copa Libertadores, ya que igualó 1-1 como visitante frente a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, en un encuentro donde el “Pincha” se puso rápidamente en ventaja, aunque finalmente el local llegó a la igualdad en el complemento.

En lo que respecta al ámbito local, Estudiantes es uno de los animadores en el Torneo Apertura, donde pelea con Vélez por la primera posición. Además es el vigente campeón del fútbol argentino gracias al título obtenido en el Torneo Clausura 2025, donde derrotó por penales en una apasionante final a Racing.

Cusco, por su parte, cayó como local en su debut 2-0 ante el Flamengo de Brasil, que ganó la última edición de la Copa Libertadores.

Posibles formaciones:

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: José Cabero

VAR: Rodrigo Carvajal

Hora: 19. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Mikel Amondaraín; Edwuin Cetré, Alexis Castro, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Fuente: Noticias Argentinas

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