 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata recibe a Cusco de Perú

Estudiantes de La Plata recibirá este martes a Cusco de Perú, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

14 Abr, 2026, 10:10 AM

El encuentro, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el chileno José Cabero, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Rodrigo Carvajal.

Estudiantes tuvo un aceptable inicio en esta nueva edición de la Copa Libertadores, ya que igualó 1-1 como visitante frente a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, en un encuentro donde el “Pincha” se puso rápidamente en ventaja, aunque finalmente el local llegó a la igualdad en el complemento.

En lo que respecta al ámbito local, Estudiantes es uno de los animadores en el Torneo Apertura, donde pelea con Vélez por la primera posición. Además es el vigente campeón del fútbol argentino gracias al título obtenido en el Torneo Clausura 2025, donde derrotó por penales en una apasionante final a Racing.

Cusco, por su parte, cayó como local en su debut 2-0 ante el Flamengo de Brasil, que ganó la última edición de la Copa Libertadores.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: José Cabero

VAR: Rodrigo Carvajal

Hora: 19. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Mikel Amondaraín; Edwuin Cetré, Alexis Castro, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

COPA LIBERTADORES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso