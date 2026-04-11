Central Entrerriano ya conoce el calendario de octavos y espera rival

Quedaron confirmadas las fechas para los octavos de final de la Liga Argentina de básquet y Central Entrerriano ya tiene todo listo para su regreso a la competencia, aunque aún resta definir a su rival.

El equipo de Gualeguaychú conocerá a su oponente este domingo, cuando Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing de Avellaneda disputen el quinto y decisivo partido de su serie. En caso de avanzar el conjunto platense, será el rival del rojinegro; mientras que si el triunfo queda en manos de Racing, Central se medirá ante Deportivo Viedma.

En cuanto al calendario, la serie comenzará el 16 de abril, con continuidad el 18 y el 21. De ser necesarios, el cuarto y quinto juego se jugarán el 23 y el 26 de abril, respectivamente.

Central contará con la ventaja de localía en los primeros encuentros, que se disputarán en el estadio José María Bértora. Luego la serie se trasladará a la cancha de su rival, y en caso de un quinto partido, volverá a definirse en Gualeguaychú.

Cabe recordar que los equipos que ya esperan en esta instancia son Provincial de Rosario, Lanús, La Unión de Colón y el propio Central Entrerriano, que buscará meterse entre los mejores de la competencia.

OCTAVOS DE FINAL - FECHAS

Conferencia Norte: 15; 17; 20; 22 y 25 de abril

Conferencia Sur: 16; 18; 21; 23 y 26 de abril